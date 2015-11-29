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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Армавир - Волга
Армавир - Волга: обзор матча 29 ноября 2015
Армавир
29.11.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 0
Завершен
Волга
48'
А. Алексанян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армавир - Волга
Замена
Д. Буранов
️️️️
А. Алексанян
90'
+1
Замена
К. Морозов
️️️️
И. Мамаханов
78'
Желтая карточка
А. Михеев
68'
66'
Замена
И. Джалилов
️️️️
Д. Маляка
Желтая карточка
С. Мирошниченко
65'
60'
Желтая карточка
Н. Саталкин
Замена
А. Михеев
️️️️
Д. Рыжов
58'
56'
Замена
А. Шеляков
️️️️
А. Миносян
51'
Замена
И. Лукьянов
️️️️
А. Козлов
ГОЛ! 1:0!
А. Алексанян
48'
46'
Замена
А. Пасько
️️️️
Р. Колев
45'
+1
Желтая карточка
Д. Маляка
Желтая карточка
И. Чежия
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
23
Иван Мамаханов
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
55
Егор Тараканов
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
7
Артур Миносян
ЛП
13
Наиль Замалиев
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
11
Артур Саркисов
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Армавир
45
Всеволод Ермаков
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
94
Александр Степанов
ЦЗ
88
Данила Буранов
ЦП
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
3
Артем Пасько
ЦЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
12
Алексей Шеляков
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
3-3-3-1
27
Комаров
19
Алексанян
55
Тараканов
24
Мирошниченко
23
Мамаханов
17
Царикаев
3
Чежия
63
Рыжов
17
Васильев
3
Воронкин
10
Амбарцумян
4-3-1-2
25
Нигматуллин
7
Маляров
25
Буйволов
15
Колев
19
Гарбуз
13
Замалиев
15
Маляка
7
Миносян
87
Саталкин
32
Козлов
11
Саркисов
19
Алексанян
88
Буранов
88
Буранов
19
Алексанян
23
Мамаханов
99
Морозов
99
Морозов
23
Мамаханов
63
Рыжов
90
Михеев
90
Михеев
63
Рыжов
7
Миносян
12
Шеляков
12
Шеляков
7
Миносян
15
Колев
3
Пасько
3
Пасько
15
Колев
15
Маляка
3
Джалилов
3
Джалилов
15
Маляка
32
Козлов
9
Лукьянов
9
Лукьянов
32
Козлов
Остались в запасе
Армавир
Волга
94
Александр Степанов
ЦЗ
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
45
Всеволод Ермаков
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
18
Эдуард Суханов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
Остались в запасе
94
Александр Степанов
ЦЗ
21
Хассан Абу-Заид
ЦП
45
Всеволод Ермаков
ВР
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
18
Эдуард Суханов
ОП
10
Илья Петров
ЦП
Статистика матча Армавир - Волга
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Юность
Новости команд
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