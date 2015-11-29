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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эйбар - Реал
Эйбар - Реал: обзор матча 29 ноября 2015
Эйбар
29.11.2015, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 13 тур
0 : 2
Завершен
Реал
43'
Г. Бэйл
82'
К. Роналду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эйбар - Реал
Желтая карточка
С. Верди
90'
Желтая карточка
Г. Эскаланте
89'
Замена
М. Арруабаррена
️️️️
С. Энрих
86'
Замена
И. Хайрович
️️️️
Сауль
85'
85'
Замена
К. Бензема
️️️️
Д. Карвахаль
82'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
К. Роналду
79'
Замена
Каземиро
️️️️
М. Ковачич
77'
Желтая карточка
Л. Васкес
Замена
С. Верди
️️️️
А. Гонсалес
70'
65'
Замена
Л. Васкес
️️️️
Х. Родригес
63'
Желтая карточка
Г. Бэйл
61'
Желтая карточка
Пепе
43'
ГОЛ! 0:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Л. Модрич
37'
Желтая карточка
М. Ковачич
Желтая карточка
М. дос Сантос
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Асьер Риесго
ВР
17
Давид Юнка
ЛЗ
15
Мауро дос Сантос
ЦЗ
2
Александар Пантич
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
11
Сауль
ЦП
8
Адриан Гонсалес
ЦП
14
Дани Гарсия
ЦП
9
Серхио Энрих
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
3
Пепе
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
13
Данило
ПЗ
14
Лука Модрич
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Эйбар
1
Ирурета
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
90
Симоне Верди
АП
20
Изет Хайрович
ПВ
10
Микель Арруабаррена
ЦФ
Реал
1
Кико Касилья
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
16
Хосе Ласо
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
5
Каземиро
ОП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-4-1-1
13
Риесго
17
Юнка
15
дос Сантос
2
Пантич
2
Капа
8
Эскаланте
8
Гонсалес
14
Дани Гарсия
11
Сауль
14
Инуи
9
Энрих
4-3-2-1
1
Навас
13
Данило
3
Пепе
6
Начо
14
Карвахаль
14
Модрич
8
Ковачич
8
Кроос
18
Бэйл
23
Родригес
7
Роналду
11
Сауль
20
Хайрович
20
Хайрович
11
Сауль
8
Гонсалес
90
Верди
90
Верди
8
Гонсалес
9
Энрих
10
Арруабаррена
10
Арруабаррена
9
Энрих
8
Ковачич
5
Каземиро
5
Каземиро
8
Ковачич
23
Родригес
17
Васкес
17
Васкес
23
Родригес
14
Карвахаль
9
Бензема
9
Бензема
14
Карвахаль
Остались в запасе
Эйбар
Реал
1
Ирурета
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
16
Хосе Ласо
ЛВ
1
Кико Касилья
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Ирурета
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
23
Эдди Исрафилов
ЦП
Остались в запасе
16
Хосе Ласо
ЛВ
1
Кико Касилья
ВР
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Эйбар - Реал
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
- : -
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Овьедо
3 : 1
12.10.2026
Эйбар
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Мунисипал де Ипуруа
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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