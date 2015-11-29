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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Валенсия
Севилья - Валенсия: обзор матча 29 ноября 2015
Севилья
29.11.2015, воскресенье, 22:30
Испания. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
50'
С. Эскудеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Валенсия
Замена
Х. Антонио Рейес
️️️️
Е. Коноплянка
86'
Желтая карточка
Витоло
84'
Замена
М. Крон-Дели
️️️️
С. Эскудеро
83'
79'
Замена
З. Баккали
️️️️
П. Алькасер
78'
Вторая желтая
Х. Фуэго
Желтая карточка
Ф. Фильо Мариано
71'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
Ф. Льоренте
69'
63'
Замена
С. Фегули
️️️️
Э. Перес
57'
Желтая карточка
Х. Фуэго
ГОЛ! 1:0!
С. Эскудеро
50'
45'
Замена
Р. Везо
️️️️
С. Мина
35'
Вторая желтая
Ж. Канселу
20'
Желтая карточка
А. Абденнур
Желтая карточка
А. Рами
17'
13'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
10'
Желтая карточка
Ж. Канселу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
7
Витоло
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
11
Эвер Банега
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
15
Данило
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
33
Энцо Перес
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
23
Коке
ПЗ
7
Михаэль Крон-Дели
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
19
Луисми
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
4-1-2-2-1
15
Серхио Рико
18
Эскудеро
15
Колоджейчак
25
Мариано
23
Рами
20
Крыховяк
11
Банега
15
Н'Зонзи
7
Витоло
22
Коноплянка
12
Льоренте
4-1-3-2
13
Райан
2
Канселу
5
Абденнур
33
Сантос
14
Гайя
15
Данило
18
Фуэго
33
Перес
10
Парехо
77
Мина
9
Алькасер
18
Эскудеро
7
Крон-Дели
7
Крон-Дели
18
Эскудеро
22
Коноплянка
19
Рейес
19
Рейес
22
Коноплянка
12
Льоренте
9
Иммобиле
9
Иммобиле
12
Льоренте
33
Перес
8
Фегули
8
Фегули
33
Перес
9
Алькасер
11
Баккали
11
Баккали
9
Алькасер
77
Мина
21
Рубен Везо
21
Рубен Везо
77
Мина
Остались в запасе
Севилья
Валенсия
13
Давид Сорья
ВР
23
Коке
ПЗ
19
Луисми
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
1
Хауме
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
13
Давид Сорья
ВР
23
Коке
ПЗ
19
Луисми
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Севилья - Валенсия
3
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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