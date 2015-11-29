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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фрозиноне - Верона
Фрозиноне - Верона: обзор матча 29 ноября 2015
Фрозиноне
29.11.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 14 тур
3 : 2
Завершен
Верона
22'
Д. Чиофани (П)
40'
Д. Чиофани
48'
Ф. Дионизи
69'
Ф. Вивиани
76'
В. Морас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрозиноне - Верона
Желтая карточка
Н. Леали
90'
+4
76'
ГОЛ! 3:2!
В. Морас
Пас отдал
Ф. Вивиани
Замена
А. Фрара
️️️️
Д. Соддимо
73'
69'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Вивиани
Замена
Н. Кастильо
️️️️
М. Киофани
65'
63'
Желтая карточка
В. Морас
Замена
Д. Бертончини
️️️️
Л. Бланчард
62'
60'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
56'
Замена
Л. Греко
️️️️
А. Ионицэ
ГОЛ! 3:0!
Ф. Дионизи
Пас отдал
П. Саммарко
48'
45'
Желтая карточка
Ф. Вивиани
45'
Замена
Д. Паццини
️️️️
Хуанито
Желтая карточка
Л. Бланчард
43'
ГОЛ! 2:0!
Д. Чиофани
Пас отдал
Р. Кривелло
40'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Чиофани
22'
21'
Замена
П. Голлини
️️️️
Л. Силигарди
20'
Красная карточка
Рафаэль
18'
Желтая карточка
С. Супрайен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрозиноне
1
Никола Леали
ВР
6
Роберто Кривелло
ЦЗ
6
Леонардо Бланчард
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Данило Соддимо
ЦП
5
Мирко Гори
ЦП
9
Даниэл Чиофани
ЦФ
7
Лука Паганини
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Верона
77
Рафаэль
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Фрозиноне
23
Лис Гомис
ВР
1
Массимо Саппино
ВР
31
Маттео Киофани
ЦЗ
5
Давиде Бертончини
ЦЗ
7
Алекссандро Фрара
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
15
Николас Кастильо
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
40
Андреа Бадан
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
97
Лука Кеккин
ЦП
74
Никола Джульельмелли
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-3-3
1
Леали
6
Кривелло
23
Диаките
20
Рози
6
Бланчард
23
Саммарко
10
Соддимо
5
Гори
18
Дионизи
7
Паганини
9
Чиофани
4-3-1-2
77
Рафаэль
18
Морас
15
Бьянкетти
18
Супрайен
5
Пизано
20
Халлфредссон
43
Вивиани
17
Ионицэ
21
Хуанито
26
Силигарди
18
Тони
31
Киофани
31
Киофани
6
Бланчард
5
Бертончини
5
Бертончини
6
Бланчард
10
Соддимо
7
Фрара
7
Фрара
10
Соддимо
Киофани
15
Кастильо
15
Кастильо
Киофани
26
Силигарди
95
Голлини
95
Голлини
26
Силигарди
17
Ионицэ
19
Греко
19
Греко
17
Ионицэ
21
Хуанито
11
Паццини
11
Паццини
21
Хуанито
Остались в запасе
Фрозиноне
Верона
23
Лис Гомис
ВР
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
13
Раман Чибса
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
97
Лука Кеккин
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
74
Никола Джульельмелли
ЦП
40
Андреа Бадан
ЦЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
29
Массимилиано Карлини
ЦФ
1
Массимо Саппино
ВР
13
Раман Чибса
ЦП
24
Александар Тонев
ЦП
27
Роберт Гучер
ЦП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Остались в запасе
97
Лука Кеккин
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
74
Никола Джульельмелли
ЦП
40
Андреа Бадан
ЦЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
Главный тренер
Роберто Стеллоне
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Фрозиноне - Верона
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Фрозиноне
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Матуза
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