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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Краснодар (мол) - Ростов (мол)
Краснодар (мол) - Ростов (мол): обзор матча 29 ноября 2015
Краснодар (мол)
29.11.2015, воскресенье, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 17 тур
2 : 0
Завершен
Ростов (мол)
45+1'
Н. Комличенко (П)
60'
П. Марушко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар (мол) - Ростов (мол)
Замена
А. Шишкин
️️️️
П. Марушко
88'
84'
Замена
Д. Соловьев
️️️️
А. Сиденко
Замена
Д. Квеквескири
️️️️
И. Белоус
81'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
74'
74'
Замена
С. Киряков
️️️️
А. Гречкин
65'
Замена
С. Ахмаев
️️️️
С. Забродин
Замена
М. Старков
️️️️
В. Черов
64'
63'
Желтая карточка
Н. Николич
Замена
А. Григорян
️️️️
А. Батютин
63'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Н. Комличенко
61'
ГОЛ! 2:0!
П. Марушко
60'
59'
Замена
Е. Стуканов
️️️️
Ф. Кондрюков
46'
Замена
Д. Машкин
️️️️
А. Трошечкин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Комличенко
45'
+1
45'
Желтая карточка
А. Гречкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар (мол)
78
Денис Кавлинов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
48
Александр Марченко
ЦЗ
2
Василий Черов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
96
Илья Борисов
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
53
Павел Марушко
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
24
Илья Белоус
ЦФ
Главный тренер
Максим Пряников
Ростов (мол)
1
Евгений Гошев
ВР
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
45
Антон Лазуткин
ЦЗ
69
Никита Ковалев
ЦЗ
60
Филипп Кондрюков
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
47
Андрей Сиденко
ЦП
8
Даниил Остапенко
ЦП
37
Сергей Забродин
ЦП
15
Руслан Шаповалов
ПП
23
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Гамула
Краснодар (мол)
1
Антон Федюшкин
ВР
77
Максим Старков
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
97
Алексей Шишкин
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
11
Даур Квеквескири
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
Ростов (мол)
94
Роман Пшуков
ВР
77
Сергей Киряков
ЦЗ
8
Евгений Стуканов
ЦП
80
Денис Машкин
ЦП
94
Данила Хахалев
ЦП
27
Саид-Али Ахмаев
ЦФ
17
Дмитрий Соловьев
ЦФ
4-2-1-3
78
Кавлинов
3
Гогличидзе
5
Татаев
48
Марченко
2
Черов
96
Борисов
10
Жигулев
72
Батютин
24
Белоус
27
Комличенко
53
Марушко
4-1-4-1
1
Гошев
45
Лазуткин
69
Ковалев
60
Кондрюков
79
Гречкин
5
Трошечкин
15
Шаповалов
8
Остапенко
37
Забродин
47
Сиденко
23
Николич
2
Черов
77
Старков
77
Старков
2
Черов
24
Белоус
11
Квеквескири
11
Квеквескири
24
Белоус
72
Батютин
70
Григорян
70
Григорян
72
Батютин
53
Марушко
97
Шишкин
97
Шишкин
53
Марушко
27
Комличенко
10
Воробьев
10
Воробьев
27
Комличенко
37
Забродин
27
Ахмаев
27
Ахмаев
37
Забродин
60
Кондрюков
8
Стуканов
8
Стуканов
60
Кондрюков
79
Гречкин
77
Киряков
77
Киряков
79
Гречкин
5
Трошечкин
80
Машкин
80
Машкин
5
Трошечкин
47
Сиденко
17
Соловьев
17
Соловьев
47
Сиденко
Остались в запасе
Краснодар (мол)
Ростов (мол)
5
Виталий Стежко
ЦЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
Главный тренер
Максим Пряников
94
Роман Пшуков
ВР
94
Данила Хахалев
ЦП
Главный тренер
Игорь Гамула
Остались в запасе
5
Виталий Стежко
ЦЗ
1
Антон Федюшкин
ВР
Остались в запасе
94
Роман Пшуков
ВР
94
Данила Хахалев
ЦП
Главный тренер
Максим Пряников
Главный тренер
Игорь Гамула
Статистика матча Краснодар (мол) - Ростов (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Краснодар (мол)
- : -
20.11.2026
Чертаново (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
ЦСКА (мол)
3 : 1
06.11.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Краснодар (мол)
0 : 0
30.10.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Алмаз-Антей
5 : 2
09.10.2026
Краснодар (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Холин
(Майкоп)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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