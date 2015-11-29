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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Cибирь
Сокол - Cибирь: обзор матча 29 ноября 2015
Сокол
29.11.2015, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
2 : 0
Завершен
Cибирь
10'
М. Трусевич
90+3'
М. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Cибирь
Замена
Н. Хохлов
️️️️
А. Радченко
90'
+5
ГОЛ! 2:0!
М. Андреев
90'
+3
Желтая карточка
А. Радченко
89'
80'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
В. Азаров
Замена
М. Андреев
️️️️
А. Дегтярев
79'
71'
Замена
Р. Магаль
️️️️
А. Гладышев
Замена
М. Бурченко
️️️️
К. Муллин
71'
Замена
А. Коротаев
️️️️
С. Шевчук
69'
62'
Вторая желтая
Р. Беляев
43'
Желтая карточка
Р. Беляев
Желтая карточка
С. Шевчук
36'
Пенальти не реализован!
А. Дегтярев
36'
Желтая карточка
К. Муллин
18'
Желтая карточка
А. Молодцов
18'
12'
Желтая карточка
В. Азаров
ГОЛ! 1:0!
М. Трусевич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
31
Денис Пчелинцев
ВР
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
70
Сергей Шевчук
ЦП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
27
Александр Радченко
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
83
Александр Харитонов
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
99
Владимир Азаров
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
15
Никита Хохлов
ЦЗ
8
Максим Бурченко
ЦП
77
Максим Андреев
АП
7
Александр Перченок
ПВ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
66
Игорь Губанов
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
3-3-1-3
31
Пчелинцев
29
Горбатюк
20
Столяренко
27
Молодцов
30
Трусевич
34
Сабитов
70
Шевчук
77
Романенко
11
Дегтярев
27
Радченко
9
Муллин
3-4-3
22
Цыган
44
Ларенц
4
Выходил
5
Головатенко
5
Гладышев
8
Макаренко
37
Чеботару
83
Харитонов
7
Беляев
99
Азаров
98
Якупов
11
Дегтярев
77
Андреев
77
Андреев
11
Дегтярев
27
Радченко
15
Хохлов
15
Хохлов
27
Радченко
9
Муллин
8
Бурченко
8
Бурченко
9
Муллин
70
Шевчук
24
Коротаев
24
Коротаев
70
Шевчук
5
Гладышев
28
Магаль
28
Магаль
5
Гладышев
99
Азаров
52
Зиновьев
52
Зиновьев
99
Азаров
Остались в запасе
Сокол
Cибирь
7
Александр Перченок
ПВ
16
Артем Федоров
ВР
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
66
Игорь Губанов
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
32
Денис Скороходов
ЛП
Остались в запасе
7
Александр Перченок
ПВ
16
Артем Федоров
ВР
Остались в запасе
66
Игорь Губанов
ЦЗ
25
Илья Трунин
ВР
32
Денис Скороходов
ЛП
Главный тренер
Валерий Бурлаченко
Статистика матча Сокол - Cибирь
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
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