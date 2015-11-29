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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Тюмень
Спартак-2 - Тюмень: обзор матча 29 ноября 2015
Спартак-2
29.11.2015, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 1
Завершен
Тюмень
69'
В. Обухов (П)
32'
Х. Мамтов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-2 - Тюмень
Желтая карточка
К. Савичев
90'
90'
Замена
А. Чуканов
️️️️
Д. Кленкин
89'
Замена
А. Полин
️️️️
А. Павленко
Замена
А. Федчук
️️️️
В. Обухов
78'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Обухов
69'
68'
Желтая карточка
И. Телков
Желтая карточка
А. Самсонов
66'
Замена
А. Самсонов
️️️️
В. Зубарев
61'
43'
Желтая карточка
А. Пустозеров
32'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мамтов
Желтая карточка
В. Обухов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
47
Михаил Филиппов
ВР
44
Айдар Лисинков
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
4
Константин Савичев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
57
Руслан Абазов
ПЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Спартак-2
16
Владислав Терешкин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
70
Иппэй Синодзука
ЦП
8
Артем Самсонов
ЦП
7
Александр Козлов
ПП
10
Артем Федчук
ЦФ
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
8
Андрей Полин
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
93
Михаил Маркин
ЦФ
3-3-1-1-2
47
Филиппов
44
Лисинков
92
Брызгалов
15
Пуцко
4
Савичев
60
Зубарев
5
Кутин
52
Леонтьев
7
Каюмов
13
Обухов
77
Мелкадзе
3-2-4-1
35
Телков
30
Таказов
90
Шакуро
77
Павленко
57
Абазов
2
Кичин
4
Пустозеров
4
Кленкин
27
Чудин
20
Теленков
9
Мамтов
60
Зубарев
8
Самсонов
8
Самсонов
60
Зубарев
13
Обухов
10
Федчук
10
Федчук
13
Обухов
77
Павленко
8
Полин
8
Полин
77
Павленко
4
Кленкин
7
Чуканов
7
Чуканов
4
Кленкин
Остались в запасе
Спартак-2
Тюмень
70
Иппэй Синодзука
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
7
Александр Козлов
ПП
Главный тренер
Евгений Бушманов
93
Михаил Маркин
ЦФ
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Александр Ивченко
Остались в запасе
70
Иппэй Синодзука
ЦП
16
Владислав Терешкин
ВР
21
Антон Ходырев
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
7
Александр Козлов
ПП
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
35
Артем Смирнов
ВР
Главный тренер
Евгений Бушманов
Главный тренер
Александр Ивченко
Статистика матча Спартак-2 - Тюмень
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
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3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
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2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
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Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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2 : 0
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2 : 1
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Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
академии "Спартак"
Где смотреть матч:
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