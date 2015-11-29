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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Кан
Бордо - Кан: обзор матча 29 ноября 2015
Бордо
29.11.2015, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 15 тур
1 : 4
Завершен
Кан
90'
Э. Кривелли
6'
С. Бен Юссеф
56'
Д. Да Силва
61'
С. Каррассо (АГ)
77'
А. Делор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Кан
Желтая карточка
А. Унас
90'
+5
ГОЛ! 1:4!
Э. Кривелли
Пас отдал
Н. Морис-Белэй
90'
82'
Желтая карточка
Ж. Адеоти
Вторая желтая
А. Бийого Поко
81'
77'
ГОЛ! 0:4!
А. Делор
Пас отдал
Ж. Делаплас
Замена
Я. Плашил
️️️️
Ш. Диабате
72'
68'
Замена
Э. Базиль
️️️️
Ч. Алхадур
Желтая карточка
А. Бийого Поко
64'
Желтая карточка
К. Шантом
62'
62'
Замена
Ж. Адеоти
️️️️
Н. Соб
61'
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
С. Каррассо
56'
ГОЛ! 0:2!
Д. Да Силва
Желтая карточка
Л. Сане
55'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
В. Хазри
54'
27'
Желтая карточка
Ч. Алхадур
Замена
Д. Ролан
️️️️
Ф. Жилберт
25'
Желтая карточка
А. Савье
16'
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Бен Юссеф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
16
Седрик Каррассо
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
4
Седрик Ямбере
ЦЗ
22
Людовик Сане
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
10
Вахби Хазри
ЦФ
19
Николя Морис-Белэй
ЦФ
6
Анри Савье
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Кан
1
Реми Веркутр
ВР
44
Чакер Алхадур
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
11
Винсен Бесса
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
22
Жонатан Делаплас
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
23
Ронни Роделен
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Бордо
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
20
Жуссие
ЦП
18
Ярослав Плашил
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
4
Диего Ролан
ЦФ
Кан
30
Поль Реле
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
18
Жордан Адеоти
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
20
Эрве Базиль
ЦФ
4-2-4
16
Каррассо
26
Контенто
4
Ямбере
22
Сане
24
Жилберт
71
Бийого Поко
8
Шантом
10
Хазри
14
Диабате
6
Савье
19
Морис-Белэй
4-4-2
1
Веркутр
8
Аппиа
13
Бен Юссеф
3
Да Силва
44
Алхадур
25
Фере
22
Делаплас
2
Соб
11
Бесса
9
Делор
23
Роделен
14
Диабате
18
Плашил
18
Плашил
14
Диабате
10
Хазри
27
Кривелли
27
Кривелли
10
Хазри
24
Жилберт
4
Ролан
4
Ролан
24
Жилберт
2
Соб
18
Адеоти
18
Адеоти
2
Соб
44
Алхадур
20
Базиль
20
Базиль
44
Алхадур
Остались в запасе
Бордо
Кан
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
20
Жуссие
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Главный тренер
Вилли Саньоль
30
Поль Реле
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
40
Жером Приор
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
20
Жуссие
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
Остались в запасе
30
Поль Реле
ВР
20
Александр Рейно
ЦЗ
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
19
Жордан Леборнье
ЦП
Главный тренер
Вилли Саньоль
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Бордо - Кан
5
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Тони Шапрон
(Флерс)
Стадион:
Шабан Дельма
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