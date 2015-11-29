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Боруссия Д - Штутгарт
Боруссия Д - Штутгарт: обзор матча 29 ноября 2015
Боруссия Д
29.11.2015, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
4 : 1
Завершен
Штутгарт
3'
Г. Кастро
19'
П. Обамеянг
65'
Г. Нидермайер (АГ)
90'
П. Обамеянг
40'
Д. Дидави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Штутгарт
ГОЛ! 4:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
А. Рамос
90'
Замена
А. Рамос
️️️️
И. Гюндоган
89'
86'
Замена
М. Ванитцек
️️️️
Л. Рупп
82'
Замена
Б. Тащи
️️️️
Т. Вернер
Замена
М. Хуммельс
️️️️
М. Ройс
80'
70'
Замена
Р. Крузе
️️️️
А. Максим
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Г. Нидермайер
65'
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
С. Кагава
60'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
52'
40'
ГОЛ! 2:1!
Д. Дидави
Пас отдал
Ф. Костич
ГОЛ! 2:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
Г. Кастро
19'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кастро
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Марко Ройс
(К)
АП
10
Синдзи Кагава
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Штутгарт
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
18
Филип Костич
ЛВ
4
Кристиан Гентнер
(К)
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юрген Крамни
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
7
Йонас Хофманн
ПВ
24
Аднан Янузай
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Штутгарт
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
16
Филип Хайзе
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
10
Марвин Ванитцек
ЦП
80
Борис Тащи
ЦП
10
Арианит Ферати
ЦП
10
Робби Крузе
ЦФ
4-3-2-1
1
Бюрки
29
Шмельцер
19
Папастатопулос
5
Бендер
26
Пищек
22
Мхитарян
8
Кастро
20
Гюндоган
10
Кагава
18
Ройс
7
Обамеянг
4-3-2-1
22
Тытонь
5
Швааб
32
Баумгартль
5
Нидермайер
2
Инсуа
4
Гентнер
10
Рупп
44
Максим
10
Дидави
18
Костич
11
Вернер
18
Ройс
15
Хуммельс
15
Хуммельс
18
Ройс
10
Кагава
5
Вайгль
5
Вайгль
10
Кагава
20
Гюндоган
20
Рамос
20
Рамос
20
Гюндоган
10
Рупп
10
Ванитцек
10
Ванитцек
10
Рупп
11
Вернер
80
Тащи
80
Тащи
11
Вернер
44
Максим
10
Крузе
10
Крузе
44
Максим
Остались в запасе
Боруссия Д
Штутгарт
7
Йонас Хофманн
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
16
Филип Хайзе
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
Главный тренер
Юрген Крамни
Остались в запасе
7
Йонас Хофманн
ПВ
1
Роман Вайденфеллер
ВР
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
24
Аднан Янузай
ПВ
Остались в запасе
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
16
Филип Хайзе
ЦЗ
14
Адам Глоушек
ЦЗ
10
Арианит Ферати
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Юрген Крамни
Статистика матча Боруссия Д - Штутгарт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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