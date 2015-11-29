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Тоттенхэм - Челси
Тоттенхэм - Челси: обзор матча 29 ноября 2015
Тоттенхэм
29.11.2015, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Челси
90'
+2
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Педро
89'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Виллиан
Замена
К. Н'Жи
️️️️
Х. Сон
75'
59'
Желтая карточка
Н. Матич
Замена
Э. Ламела
️️️️
Р. Мэйсон
56'
Травма
Р. Мэйсон
56'
Желтая карточка
Я. Вертонген
53'
Желтая карточка
К. Уокер
45'
+1
Желтая карточка
Г. Кейн
40'
Желтая карточка
Д. Роуз
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
(К)
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
8
Райан Мэйсон
ОП
8
Мусса Дембеле
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
(К)
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
8
Оскар
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
9
Клинтон Н'Жи
ПВ
9
Эрик Ламела
ПВ
Челси
32
Марко Амелия
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Льорис
14
Вертонген
23
Алдервейрелд
15
Дайер
3
Роуз
8
Мэйсон
2
Уокер
8
Дембеле
7
Сон
24
Эриксен
9
Кейн
4-1-2-3
31
Бегович
3
Аспиликуэта
4
Зума
20
Иванович
24
Кэхилл
18
Матич
4
Фабрегас
8
Оскар
9
Педро
10
Виллиан
10
Азар
7
Сон
9
Н'Жи
9
Н'Жи
7
Сон
8
Мэйсон
9
Ламела
9
Ламела
8
Мэйсон
10
Виллиан
29
Кенеди
29
Кенеди
10
Виллиан
9
Педро
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
9
Педро
Остались в запасе
Тоттенхэм
Челси
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
32
Марко Амелия
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
14
Том Кэрролл
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Тоттенхэм - Челси
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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