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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Балтика
СКА-Хабаровск - Балтика: обзор матча 29 ноября 2015
СКА-Хабаровск
29.11.2015, воскресенье, 08:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
1 : 1
Завершен
Балтика
88'
П. Карасев
83'
Н. Чхапелия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Балтика
Желтая карточка
И. Эдиев
90'
ГОЛ! 1:1!
П. Карасев
88'
Замена
П. Карасев
️️️️
С. Ваганов
86'
84'
Замена
М. Волков
️️️️
Г. Постаногов
83'
ГОЛ! 0:1!
Н. Чхапелия
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
Н. Безлихотнов
81'
67'
Замена
Н. Глушков
️️️️
А. Рябокобыленко
60'
Замена
Г. Постаногов
️️️️
А. Сердюк
53'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
И. Гелоян
Замена
Д. Гатикоев
️️️️
А. Гайдаш
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
23
Сергей Ваганов
ЦП
90
Андрей Гайдаш
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
39
Сергей Цуканов
ЦЗ
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
7
Артем Сердюк
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
19
Василий Плетин
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
23
Давид Гатикоев
ЦФ
Балтика
95
Денис Вамбольт
ВР
7
Ника Чхапелия
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
47
Никита Глушков
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
3-2-2-1-1
99
Дюпин
3
Удалый
5
Микуцкис
5
Эдиев
85
Попов
5
Купчин
23
Ваганов
90
Гайдаш
90
Безлихотнов
10
Базелюк
4-3-1-1-1
16
Барановский
13
Тимофеев
39
Сармонт
39
Цуканов
17
Макарчук
64
Ланин
5
Рябокобыленко
8
Цимбал
93
Каленкович
10
Гелоян
7
Сердюк
23
Ваганов
18
Карасев
18
Карасев
23
Ваганов
90
Безлихотнов
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
90
Безлихотнов
90
Гайдаш
23
Гатикоев
23
Гатикоев
90
Гайдаш
7
Сердюк
76
Постаногов
76
Постаногов
7
Сердюк
10
Гелоян
7
Чхапелия
7
Чхапелия
10
Гелоян
Постаногов
33
Волков
33
Волков
Постаногов
5
Рябокобыленко
47
Глушков
47
Глушков
5
Рябокобыленко
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Балтика
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
19
Василий Плетин
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
Главный тренер
Александр Григорян
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
1
Ренат Соколов
ВР
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
19
Василий Плетин
ЦП
15
Валерий Сорокин
ПП
Остались в запасе
95
Денис Вамбольт
ВР
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча СКА-Хабаровск - Балтика
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Денис Шпилев
(Белгород)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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