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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Лас-Пальмас - Депортиво
Лас-Пальмас - Депортиво: обзор матча 29 ноября 2015
Лас-Пальмас
29.11.2015, воскресенье, 00:00
Испания. Примера, 13 тур
0 : 2
Завершен
Депортиво
19'
Д. Симон (АГ)
90+1'
Лукас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лас-Пальмас - Депортиво
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Лукас
Пас отдал
Ф. Файр
Желтая карточка
Х. Кулио
90'
Замена
Х. Кулио
️️️️
Р. Меса
87'
81'
Замена
Лауре
️️️️
Х. Гутьеррес
Замена
М. Вакасо
️️️️
Д. Кастельяно
81'
79'
Желтая карточка
Хуанфран
69'
Замена
Х. Гутьеррес
️️️️
Кани
Замена
Н. Алеман
️️️️
Момо
69'
67'
Желтая карточка
А. Аррибас
Желтая карточка
А. Айтами
66'
58'
Замена
Ф. Файр
️️️️
Д. Родригес
Желтая карточка
С. Араухо
39'
25'
Желтая карточка
П. Москера
19'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Симон
Желтая карточка
Д. Симон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лас-Пальмас
13
Хави Варас
ВР
23
Даниэль Кастельяно
ЦЗ
6
Педро Бигас
ЦЗ
16
Артилес Айтами
ЦЗ
2
Давид Симон
ЦЗ
4
Висенте Гомес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
11
Момо
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
24
Тана
ЦФ
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Депортиво
1
Герман Люкс
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
16
Луизиньо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
24
Хуанфран
ЦП
5
Педро Москера
ЦП
4
Алекс Бергантиньос
ЦП
8
Кани
ПП
33
Джонатан Родригес
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Лас-Пальмас
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
7
Наусет Алеман
ЦП
22
Мубарак Вакасо
ЦП
19
Хуан Кулио
ЦП
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
Депортиво
31
Фабри
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
15
Лауре
ЦЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
76
Файкал Файр
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
21
Ориоль Риера
ЦФ
4-3-1-2
13
Варас
23
Кастельяно
16
Айтами
2
Симон
6
Бигас
4
Гомес
16
Меса
11
Момо
10
Виера
21
Араухо
24
Тана
4-4-2
1
Люкс
3
Наварро
26
Сидней
14
Аррибас
16
Луизиньо
8
Кани
5
Москера
4
Бергантиньос
24
Хуанфран
7
Лукас
33
Родригес
11
Момо
7
Алеман
7
Алеман
11
Момо
23
Кастельяно
22
Вакасо
22
Вакасо
23
Кастельяно
16
Меса
19
Кулио
19
Кулио
16
Меса
Гутьеррес
15
Лауре
15
Лауре
Гутьеррес
8
Кани
18
Гутьеррес
18
Гутьеррес
8
Кани
33
Родригес
76
Файр
76
Файр
33
Родригес
Остались в запасе
Лас-Пальмас
Депортиво
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
10
Федерико Картабия
ПВ
31
Фабри
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Остались в запасе
13
Рауль Лисоайн
ВР
5
Давид Гарсия
ЦЗ
21
Хуан Карлос Валерон
АП
25
Асдрубал Падрон
ЦФ
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
31
Фабри
ВР
22
Альберто Лопо
ЦЗ
21
Ориоль Риера
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Главный тренер
Виктор Санчес дель Амо
Статистика матча Лас-Пальмас - Депортиво
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 13 тур
Лас-Пальмас
2 : 0
09.11.2026
Эльденсе
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Лас-Пальмас
1 : 0
24.10.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 10 тур
Лас-Пальмас
0 : 3
17.10.2026
Кастельон
Депортиво
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 8 тур
Реал Сосьедад
3 : 2
11.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Клос Гомес
(Сарагоса)
Стадион:
Эстадио де Гран Канария
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