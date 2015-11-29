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Вест Хэм - Вест Бромвич
Вест Хэм - Вест Бромвич: обзор матча 29 ноября 2015
Вест Хэм
29.11.2015, воскресенье, 17:05
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
17'
М. Сарате
50'
У. Рид (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Вест Бромвич
Замена
М. Антонио
️️️️
М. Сарате
82'
81'
Желтая карточка
К. Якоб
Замена
Н. Елавич
️️️️
Д. Сахо
74'
Замена
Э. Кэрролл
️️️️
П. Мба Обьянг
64'
50'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
У. Рид
45'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
С. Сессеньон
17'
Желтая карточка
Й. Ольссон
ГОЛ! 1:0!
М. Сарате
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Шейку Куяте
ОП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Мауро Сарате
ЦФ
25
Диафра Сахо
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
24
Даррен Флетчер
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
18
Майкл Антонио
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Вест Бромвич
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
17
Рики Ламберт
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Адриан
3
Крессуэлл
23
Рид
21
Огбонна
6
Дженкинсон
8
Куяте
14
Мба Обьянг
11
Мозес
22
Ланзини
25
Сахо
9
Сарате
4-5-1
13
Майхилл
35
Эванс
15
Доусон
36
Маколи
13
Ольссон
29
Сессеньон
7
Моррисон
16
МакКлин
22
Якоб
24
Флетчер
23
Рондон
9
Сарате
18
Антонио
18
Антонио
9
Сарате
25
Сахо
18
Елавич
18
Елавич
25
Сахо
14
Мба Обьянг
9
Кэрролл
9
Кэрролл
14
Мба Обьянг
29
Сессеньон
17
Ламберт
17
Ламберт
29
Сессеньон
Остались в запасе
Вест Хэм
Вест Бромвич
1
Рафаэль Шпигель
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
1
Рафаэль Шпигель
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
24
Джош Каллен
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
1
Андерс Линдегаард
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Вест Хэм - Вест Бромвич
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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