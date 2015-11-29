Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Вольфсбург
Аугсбург - Вольфсбург: обзор матча 29 ноября 2015
Аугсбург
29.11.2015, воскресенье, 19:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
0 : 0
Завершен
Вольфсбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Вольфсбург
Замена
П. Троховски
️️️️
А. Эссвайн
90'
88'
Замена
С. Юнг
️️️️
Виейринья
87'
Замена
Т. Клозе
️️️️
М. Крузе
Замена
Я. Моравек
️️️️
Д. Кор
86'
85'
Вторая желтая
Данте
83'
Желтая карточка
Д. Калиджиури
Замена
Ч. Донь-Вон
️️️️
К. Чжа-Чеол
75'
65'
Желтая карточка
Данте
64'
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
Б. Дост
Желтая карточка
Каюби
60'
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
54'
44'
Желтая карточка
Налдо
Желтая карточка
Р. Бобадилья
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
30
Каюби
ЦП
25
Рауль Бобадилья
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
4
Данте
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Аугсбург
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-5-1
1
Хитц
30
Макс
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
2
Верхаг
35
Эссвайн
10
Ку Чжа-Чеол
31
Кор
30
Каюби
10
Байер
25
Бобадилья
4-1-3-2
16
Бенальо
4
Данте
27
Налдо
20
Виейринья
4
Шефер
23
Гилявоги
28
Треш
20
Шюррле
27
Арнольд
12
Дост
10
Крузе
31
Кор
30
Моравек
30
Моравек
31
Кор
35
Эссвайн
15
Троховски
15
Троховски
35
Эссвайн
10
Ку Чжа-Чеол
33
Чжи Донь-Вон
33
Чжи Донь-Вон
10
Ку Чжа-Чеол
12
Дост
20
Калиджиури
20
Калиджиури
12
Дост
10
Крузе
5
Клозе
5
Клозе
10
Крузе
20
Виейринья
2
Юнг
2
Юнг
20
Виейринья
Остались в запасе
Аугсбург
Вольфсбург
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
7
Халил Алтынтоп
АП
Главный тренер
Мануэль Баум
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Тобиас Штробль
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
7
Халил Алтынтоп
АП
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Баум
Главный тренер
Тобиас Штробль
Статистика матча Аугсбург - Вольфсбург
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Вольфсбург
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+