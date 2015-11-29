Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Атлетик
Райо Вальекано - Атлетик: обзор матча 29 ноября 2015
Райо Вальекано
29.11.2015, воскресенье, 20:15
Испания. Примера, 13 тур
0 : 3
Завершен
Атлетик
2'
А. Адурис
24'
А. Адурис (П)
60'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Атлетик
Желтая карточка
Тито
90'
79'
Замена
Э. Боведа
️️️️
И. Леке
75'
Замена
Г. Элустондо
️️️️
А. Итурраспе
68'
Замена
М. Сан Хосе
️️️️
И. Уильямс
65'
Красная карточка
Э. Ляпорт
Замена
Л. Бангура
️️️️
А. Эмбарба
60'
60'
ГОЛ! 0:3!
А. Адурис
Пас отдал
Э. Ляпорт
Желтая карточка
Н. Мартинес
59'
Замена
Манушу
️️️️
Х. Санчес
45'
Замена
Бебе
️️️️
А. Амайя
45'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
26'
24'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Адурис
Желтая карточка
Р. Баэна
17'
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Адурис
Пас отдал
Р. Гарсия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
2
Тито
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
15
Рауль Баэна
ЦП
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Андер Итурраспе
ЦП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
12
Бебе
ЛВ
9
Манушу
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
2
Энеко Боведа
ЦЗ
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
4-3-2-1
1
Хуан Карлос
22
Мартинес
4
Амайя
3
Льоренте
2
Тито
15
Баэна
19
Санчес
10
Трасоррас
19
Эрнандес
23
Эмбарба
24
Гуэрра
3-2-2-3
1
Ирайсос
18
де Маркос
14
Ляпорт
3
Этчейта
15
Леке
18
Баленсиага
7
Эчебаррия
8
Итурраспе
14
Гарсия
20
Адурис
9
Уильямс
4
Амайя
12
Бебе
12
Бебе
4
Амайя
19
Санчес
9
Манушу
9
Манушу
19
Санчес
23
Эмбарба
7
Бангура
7
Бангура
23
Эмбарба
9
Уильямс
12
Сан Хосе
12
Сан Хосе
9
Уильямс
15
Леке
2
Боведа
2
Боведа
15
Леке
8
Итурраспе
6
Элустондо
6
Элустондо
8
Итурраспе
Остались в запасе
Райо Вальекано
Атлетик
13
Йоель Родригес
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
1
Яго Эррерин
ВР
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
83
Зе Каштру
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
14
Маркель Сусаета
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Райо Вальекано - Атлетик
4
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Вальекас
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
Новости команд
Все
Райо Вальекано
Атлетик
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Райо Вальекано» – «Сельта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Ла Лига Испании: шансы «Райо Вальекано» и «Сельты» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Райо Вальекано» – «Эльче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Ла Лига Испании: шансы «Атлетика» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 11-го тура
31 октября
Лучший вратарь мира объяснил, почему он враг футбола
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+