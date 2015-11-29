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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Генгам
Сент-Этьен - Генгам: обзор матча 29 ноября 2015
Сент-Этьен
29.11.2015, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 15 тур
3 : 0
Завершен
Генгам
52'
Р. Амума
87'
В. Эйссерик (П)
90+5'
Н. Ру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Генгам
ГОЛ! 3:0!
Н. Ру
Пас отдал
В. Эйссерик
90'
+5
Вторая желтая
М. Баял Салл
90'
Замена
В. Пажо
️️️️
Р. Амума
88'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Эйссерик
87'
81'
Замена
Н. де Паув
️️️️
Я. Салибу
72'
Замена
С. Прива
️️️️
М. Дембеле
72'
Замена
Н. Бенезе
️️️️
М. Коко
Желтая карточка
С. Руффье
69'
Замена
Н. Ру
️️️️
Н. Мопе
69'
52'
Желтая карточка
Ю. Санкаре
ГОЛ! 1:0!
Р. Амума
Пас отдал
Н. Мопе
52'
45'
+2
Желтая карточка
Я. Салибу
Желтая карточка
М. Баял Салл
43'
38'
Желтая карточка
М. Дембеле
Желтая карточка
В. Эйссерик
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
24
Лоик Перрен
ЦЗ
26
Мустафа Баял Салл
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
18
Фабьен Лемуан
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
17
Ромен Амума
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
56
Дориан Левек
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
5
Мустафа Диалло
ЦП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Мана Дембеле
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
27
Жонатан Бризон
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Генгам
1
Тео Гиварш
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
14
Нилл де Паув
ЦП
10
Николя Бенезе
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
3-3-3
16
Руффье
32
Ассу-Экотто
26
Баял Салл
24
Перрен
9
Эйссерик
18
Лемуан
11
Клеман
22
Монне-Паке
11
Мопе
17
Амума
4-2-1-3
1
Лоссль
2
Якобсен
15
Сорбон
29
Кербра
56
Левек
13
Санкаре
5
Диалло
97
Коко
93
Салибу
7
Бриан
9
Дембеле
17
Амума
17
Пажо
17
Пажо
17
Амума
11
Мопе
26
Ру
26
Ру
11
Мопе
93
Салибу
14
де Паув
14
де Паув
93
Салибу
97
Коко
10
Бенезе
10
Бенезе
97
Коко
9
Дембеле
11
Прива
11
Прива
9
Дембеле
Остались в запасе
Сент-Этьен
Генгам
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
1
Тео Гиварш
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
26
Тибо Жиресс
ЦП
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
39
Пьер-Ивес Полома
ЦЗ
27
Жонатан Бризон
ЦП
24
Рено Коад
ЦП
38
Жан-Кристоф Баэбек
ЦФ
Остались в запасе
1
Тео Гиварш
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
22
Жюльен Карди
ОП
26
Тибо Жиресс
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Сент-Этьен - Генгам
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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