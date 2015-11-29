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АПЛ 2026/2027
Норвич Сити - Арсенал
Норвич Сити - Арсенал: обзор матча 29 ноября 2015
Норвич Сити
29.11.2015, воскресенье, 19:15
Англия. Премьер-лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
43'
Л. Граббан
30'
М. Озил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Арсенал
Замена
К. Джером
️️️️
Л. Граббан
85'
Замена
В. Оджиджа-Офое
️️️️
В. Хулахан
85'
72'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Рэмзи
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Д. Хаусон
71'
60'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
А. Санчес
Желтая карточка
Г. О'Нил
57'
54'
Желтая карточка
С. Касорла
ГОЛ! 1:1!
Л. Граббан
Пас отдал
Р. Брэди
43'
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Озил
Пас отдал
А. Санчес
11'
Замена
Г. Паулиста
️️️️
Л. Косиельни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
13
Мартин Ольссон
ЦЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
14
Весли Хулахан
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
19
Гари О'Нил
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Норвич Сити
1
Деклан Радд
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
27
Натан Редмонд
ЦП
8
Вадис Оджиджа-Офое
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
4-5-1
26
Радди
6
Беннетт
4
Бассонг
14
Уисдом
13
Ольссон
11
Брэди
16
Хаусон
18
Дорранс
19
О'Нил
14
Хулахан
11
Граббан
4-3-1-2
1
Чех
2
Бельерин
4
Мертезакер
6
Косиельни
18
Монреаль
21
Рэмзи
8
Касорла
20
Фламини
10
Озил
9
Жиру
4
Санчес
16
Хаусон
27
Редмонд
27
Редмонд
16
Хаусон
14
Хулахан
8
Оджиджа-Офое
8
Оджиджа-Офое
14
Хулахан
11
Граббан
35
Джером
35
Джером
11
Граббан
6
Косиельни
3
Паулиста
3
Паулиста
6
Косиельни
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
4
Санчес
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
4
Санчес
Остались в запасе
Норвич Сити
Арсенал
1
Деклан Радд
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
1
Давид Оспина
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
16
Расселл Мартин
ЦЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Норвич Сити - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Норвич Сити
0 : 1
17.10.2026
Портсмут
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Кэрроу Роуд
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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