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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
БАТЭ - Барселона
БАТЭ - Барселона: обзор матча 20 октября 2015
БАТЭ
20.10.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа E, 3 тур
0 : 2
Завершен
Барселона
48'
И. Ракитич
64'
И. Ракитич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Барселона
Желтая карточка
А. Володько
88'
Желтая карточка
Н. Милунович
83'
Желтая карточка
А. Карницкий
82'
Замена
Д. Мозолевский
️️️️
Н. Сигневич
80'
74'
Желтая карточка
Ж. Гумбау
73'
Замена
Ж. Гумбау
️️️️
С. Бускетс
70'
Замена
С. Рамирес
️️️️
М. Эль-Хаддади
Замена
Е. Яблонский
️️️️
Н. Николич
66'
64'
ГОЛ! 0:2!
И. Ракитич
Пас отдал
Неймар
Замена
А. Карницкий
️️️️
М. Володько
62'
Желтая карточка
В. Гайдучик
61'
48'
ГОЛ! 0:1!
И. Ракитич
Пас отдал
Неймар
Желтая карточка
М. Володько
43'
41'
Желтая карточка
Д. Алвес
Желтая карточка
Д. Поляков
29'
23'
Желтая карточка
С. Бускетс
18'
Замена
И. Ракитич
️️️️
С. Роберто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
37
Филип Младенович
ЛЗ
3
Виталий Гайдучик
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
11
Максим Володько
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
23
Неманья Николич
ЦП
8
Александр Володько
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
Главный тренер
Александр Ермакович
Барселона
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
14
Хавьер Маскерано
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Серджи Роберто
ЦП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
БАТЭ
30
Артем Сороко
ВР
14
Александр Карницкий
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
19
Дмитрий Мозолевский
ЦФ
Барселона
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
4-5-1
32
Черник
37
Младенович
23
Поляков
19
Милунович
3
Гайдучик
7
Стасевич
62
Гордейчук
23
Николич
8
Володько
11
Володько
14
Сигневич
3-3-1-1-2
1
тер Стеген
3
Пике
14
Маскерано
5
Бартра
10
Алвес
5
Бускетс
18
Альба
6
Роберто
10
Неймар
9
Суарес
16
Эль-Хаддади
14
Сигневич
19
Мозолевский
19
Мозолевский
14
Сигневич
11
Володько
14
Карницкий
14
Карницкий
11
Володько
23
Николич
14
Яблонский
14
Яблонский
23
Николич
5
Бускетс
6
Гумбау
6
Гумбау
5
Бускетс
6
Роберто
11
Ракитич
11
Ракитич
6
Роберто
16
Эль-Хаддади
19
Рамирес
19
Рамирес
16
Эль-Хаддади
Остались в запасе
БАТЭ
Барселона
30
Артем Сороко
ВР
17
Алексей Риос
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
Главный тренер
Александр Ермакович
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
30
Артем Сороко
ВР
17
Алексей Риос
ЦП
13
Илья Алексиевич
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
3
Адриано
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ермакович
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча БАТЭ - Барселона
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
- : -
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Днепр
2 : 1
18.10.2026
БАТЭ
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Стадион:
Борисов-Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Баскетбол
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