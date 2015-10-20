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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ноттингем Форест - Бернли
Ноттингем Форест - Бернли: обзор матча 20 октября 2015
Ноттингем Форест
20.10.2015, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 12 тур
1 : 1
Завершен
Бернли
73'
Э. Личай
90'
М. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ноттингем Форест - Бернли
Желтая карточка
Р. Мендес
90'
+3
90'
ГОЛ! 1:1!
М. Тэйлор
Пас отдал
С. Воукс
88'
Замена
Р. Хеннингс
️️️️
А. Грэй
86'
Желтая карточка
Б. Ми
84'
Замена
М. Кайтли
️️️️
Т. Дариква
84'
Замена
М. Лоутон
️️️️
Д. Джонс
Замена
К. О'Грэди
️️️️
Д. Уорд
81'
Замена
Д. Грант
️️️️
Н. Оливейра
77'
Красная карточка
Х. Лэнсбери
75'
Желтая карточка
Д. Уорд
74'
ГОЛ! 1:0!
Э. Личай
Пас отдал
Д. Уорд
73'
Замена
Д. Блэксток
️️️️
Т. Уокер
70'
39'
Желтая карточка
М. Кин
Желтая карточка
Н. Оливейра
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттингем Форест
24
Дорус Де Врис
ВР
6
Келвин Уилсон
ЦЗ
2
Эрик Личай
ЦЗ
15
Дани Пинильос
ЦЗ
14
Джэк Хоббс
ЦЗ
8
Дэвид Воган
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
19
Тайлер Уокер
ЦФ
16
Джейми Уорд
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
3
Дэвид Джонс
ЦП
8
Джоуи Бартон
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ноттингем Форест
25
Димитар Евтимов
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
7
Джордж Грант
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
8
Крис О'Грэди
ЦФ
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
10
Рувен Хеннингс
ЦФ
24
Крис Лонг
ЦФ
4-2-4
24
Де Врис
6
Уилсон
15
Пинильос
14
Хоббс
2
Личай
8
Воган
23
Лэнсбери
19
Уокер
7
Оливейра
20
Мендес
16
Уорд
4-4-2
22
Хитон
4
Дафф
15
Ми
2
Дариква
5
Кин
3
Джонс
8
Бартон
37
Эрфилд
31
Тэйлор
45
Грэй
19
Воукс
19
Уокер
20
Блэксток
20
Блэксток
19
Уокер
7
Оливейра
7
Грант
7
Грант
7
Оливейра
16
Уорд
8
О'Грэди
8
О'Грэди
16
Уорд
3
Джонс
38
Лоутон
38
Лоутон
3
Джонс
2
Дариква
28
Кайтли
28
Кайтли
2
Дариква
45
Грэй
10
Хеннингс
10
Хеннингс
45
Грэй
Остались в запасе
Ноттингем Форест
Бернли
25
Димитар Евтимов
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
Главный тренер
Дуги Фридмэн
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стивен Уорд
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
24
Крис Лонг
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
25
Димитар Евтимов
ВР
13
Даниэль Фокс
ЦЗ
10
Джонатан Уильямс
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
Остались в запасе
13
Мэттью Гилкс
ВР
3
Стивен Уорд
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
24
Крис Лонг
ЦФ
Главный тренер
Дуги Фридмэн
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ноттингем Форест - Бернли
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Кристал Пэлас
3 : 1
11.10.2026
Ноттингем Форест
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Сити Граунд
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