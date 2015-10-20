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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Динамо К - Челси
Динамо К - Челси: обзор матча 20 октября 2015
Динамо К
20.10.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо К - Челси
Замена
Д. Гармаш
️️️️
В. Буяльский
83'
Замена
А. Мораес
️️️️
А. Кравец
78'
74'
Замена
Оскар
️️️️
С. Фабрегас
66'
Желтая карточка
К. Зума
Желтая карточка
В. Буяльский
65'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
21
Домагой Вида
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
10
Дерлис Гонсалес
ЛВ
8
Сергей Сидорчук
ОП
37
Сергей Рыбалка
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
4
Курт Зума
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Рамирес
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Челси
31
Джамал Блэкмэн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
8
Оскар
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Шовковский
21
Вида
34
Хачериди
15
Драгович
21
Данило Силва
8
Сидорчук
37
Рыбалка
29
Буяльский
10
Гонсалес
7
Ярмоленко
11
Кравец
4-1-2-2-1
31
Бегович
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
26
Терри
4
Зума
18
Матич
7
Рамирес
4
Фабрегас
10
Виллиан
10
Азар
19
Коста
29
Буяльский
19
Гармаш
19
Гармаш
29
Буяльский
11
Кравец
18
Мораес
18
Мораес
11
Кравец
4
Фабрегас
8
Оскар
8
Оскар
4
Фабрегас
Остались в запасе
Динамо К
Челси
23
Александр Рыбка
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
Главный тренер
Сергей Ребров
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
3
Радосав Петрович
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
20
Олег Гусев
ПП
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
31
Джамал Блэкмэн
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
12
Джон Оби Микел
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Динамо К - Челси
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Юре Прапротник (Словения) Роберт Вукан (Словения)
Дополнительные помощники:
Славко Винчич (Словения) Митя Жганец (Словения)
Резервный судья:
Мануэл Видали (Словения)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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