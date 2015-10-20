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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брайтон - Бристоль Сити
Брайтон - Бристоль Сити: обзор матча 20 октября 2015
Брайтон
20.10.2015, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 1
Завершен
Бристоль Сити
53'
С. Бэлдок
82'
Б. Замора
17'
Д. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Бристоль Сити
Желтая карточка
Б. Каял
90'
+4
Замена
И. Кальдерон
️️️️
С. Мач
88'
87'
Замена
К. Эгард
️️️️
А. Уилбрахам
Желтая карточка
Б. Замора
84'
84'
Замена
С. Кокс
️️️️
Л. Эйлинг
ГОЛ! 2:1!
Б. Замора
82'
Желтая карточка
Л. Данк
76'
Замена
Б. Замора
️️️️
Т. Хемед
76'
Замена
Э. Крофтс
️️️️
Л. Росеньор
74'
63'
Желтая карточка
Л. Мур
61'
Замена
Л. Мур
️️️️
Э. Беннетт
58'
Желтая карточка
Л. Фримен
ГОЛ! 1:1!
С. Бэлдок
Пас отдал
Бруно
53'
44'
Желтая карточка
Н. Бэйкер
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Уильямс
Пас отдал
Д. Коджиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Дэвид Стокдейл
ВР
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
2
Бруно
ПЗ
7
Бирам Каял
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
9
Сэм Бэлдок
ЦФ
10
Томер Хемед
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
17
Эллиот Беннетт
ЦП
15
Люк Фримен
АП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Брайтон
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
48
Эндрю Крофтс
ЦП
14
Иньиго Кальдерон
ПП
25
Бобби Замора
ЦФ
Бристоль Сити
29
Бен Хамер
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Стокдейл
5
Данк
2
Хюнемайер
23
Росеньор
13
Бонг
2
Бруно
7
Каял
16
Стивенс
7
Мач
10
Хемед
9
Бэлдок
4-3-1-2
34
Филдинг
44
Флинт
17
Бэйкер
12
Эйлинг
33
Уильямс
8
Смит
7
Пак
17
Беннетт
15
Фримен
26
Коджиа
18
Уилбрахам
23
Росеньор
48
Крофтс
48
Крофтс
23
Росеньор
7
Мач
14
Кальдерон
14
Кальдерон
7
Мач
10
Хемед
25
Замора
25
Замора
10
Хемед
17
Беннетт
26
Мур
26
Мур
17
Беннетт
12
Эйлинг
10
Кокс
10
Кокс
12
Эйлинг
18
Уилбрахам
18
Эгард
18
Эгард
18
Уилбрахам
Остались в запасе
Брайтон
Бристоль Сити
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
Главный тренер
Крис Хьютон
29
Бен Хамер
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
45
Элвис Ману
ЛВ
85
Ники Мяенпяя
ВР
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
31
Рохан Инс
ЦЗ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Брайтон - Бристоль Сити
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Иэн Уильямсон
(Беркшир)
Стадион:
Фалмер
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