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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Арсенал - Бавария
Арсенал - Бавария: обзор матча 20 октября 2015
Арсенал
20.10.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
2 : 0
Завершен
Бавария
77'
О. Жиру
90+4'
М. Озил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Бавария
ГОЛ! 2:0!
М. Озил
Пас отдал
Э. Бельерин
90'
+4
Желтая карточка
О. Жиру
83'
Замена
К. Гиббс
️️️️
А. Санчес
82'
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
С. Касорла
77'
Замена
О. Жиру
️️️️
Т. Уолкотт
74'
71'
Замена
Рафинья
️️️️
А. Видаль
70'
Замена
Й. Киммих
️️️️
Х. Алонсо
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Рэмзи
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
4-1-2-2-1
1
Чех
18
Монреаль
4
Мертезакер
6
Косиельни
2
Бельерин
13
Коклен
21
Рэмзи
8
Касорла
10
Озил
32
Уолкотт
4
Санчес
4-3-1-2
1
Нойер
21
Лам
17
Боатенг
5
Алаба
24
Бернат
6
Алькантара
23
Видаль
3
Алонсо
11
Коста
13
Мюллер
9
Левандовски
4
Санчес
3
Гиббс
3
Гиббс
4
Санчес
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
32
Уолкотт
9
Жиру
9
Жиру
32
Уолкотт
23
Видаль
13
Рафинья
13
Рафинья
23
Видаль
3
Алонсо
6
Киммих
6
Киммих
3
Алонсо
Остались в запасе
Арсенал
Бавария
1
Мэтт Мейси
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
Главный тренер
Арсен Венгер
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Арсенал - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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