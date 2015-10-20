Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Химик - Нефтехимик
Химик - Нефтехимик: обзор матча 20 октября 2015
Химик
20.10.2015, вторник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 16 тур
0 : 2
Завершен
Нефтехимик
25'
Л. Решетников
86'
В. Почивалин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Нефтехимик
89'
Замена
А. Васянович
️️️️
Р. Салимов
86'
ГОЛ! 0:2!
В. Почивалин
Замена
К. Хохлов
️️️️
Ю. Удунян
83'
80'
Замена
А. Кузьмичев
️️️️
Л. Решетников
74'
Желтая карточка
С. Морозов
70'
Замена
А. Субботин
️️️️
А. Домшинский
Замена
Д. Вершинин
️️️️
А. Блуднов
67'
63'
Замена
Д. Караев
️️️️
А. Секретов
61'
Замена
Е. Духнов
️️️️
А. Малеев
46'
Желтая карточка
Н. Сурков
Замена
Д. Фолин
️️️️
М. Курбанов
46'
Замена
М. Прыгунов
️️️️
Д. Забродин
46'
45'
Желтая карточка
А. Малеев
Замена
А. Шебанов
️️️️
О. Быков
40'
25'
ГОЛ! 0:1!
Л. Решетников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
12
Артем Загребин
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Антон Алаев
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
14
Дмитрий Забродин
ЛВ
4
Артем Блуднов
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
17
Олег Быков
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
44
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
23
Леонид Решетников
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
5
Роман Салимов
ПВ
5
Игорь Лаврентьев
ЦФ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Химик
7
Алексей Шебанов
ВР
16
Дмитрий Гавриков
ВР
15
Михаил Прыгунов
ЦЗ
8
Денис Фолин
ЦП
47
Дмитрий Вершинин
ЦП
23
Кирилл Хохлов
ЦП
11
Максим Громов
ЦП
Нефтехимик
25
Ростислав Солдатенко
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
28
Евгений Духнов
ЦП
8
Артем Кузьмичев
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
4-4-1-1
12
Загребин
44
Удунян
5
Алаев
44
Курбанов
4
Рытов
4
Блуднов
17
Быков
17
Квасов
80
Брагин
14
Забродин
44
Бухаров
4-2-2-2
1
Самохвалов
2
Морозов
3
Сурков
15
Ярославцев
13
Почивалин
23
Решетников
10
Секретов
5
Салимов
8
Малеев
90
Домшинский
5
Лаврентьев
44
Курбанов
8
Фолин
8
Фолин
44
Курбанов
14
Забродин
15
Прыгунов
15
Прыгунов
14
Забродин
4
Блуднов
47
Вершинин
47
Вершинин
4
Блуднов
44
Удунян
23
Хохлов
23
Хохлов
44
Удунян
17
Быков
7
Шебанов
7
Шебанов
17
Быков
8
Малеев
28
Духнов
28
Духнов
8
Малеев
23
Решетников
8
Кузьмичев
8
Кузьмичев
23
Решетников
5
Салимов
30
Васянович
30
Васянович
5
Салимов
90
Домшинский
9
Субботин
9
Субботин
90
Домшинский
10
Секретов
10
Караев
10
Караев
10
Секретов
Остались в запасе
Химик
Нефтехимик
11
Максим Громов
ЦП
16
Дмитрий Гавриков
ВР
Главный тренер
Салават Галеев
25
Ростислав Солдатенко
ВР
3
Сергей Голяткин
АП
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
11
Максим Громов
ЦП
16
Дмитрий Гавриков
ВР
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
3
Сергей Голяткин
АП
Главный тренер
Салават Галеев
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Химик - Нефтехимик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Олег Корецкий
(Раменское)
Стадион:
Химик
Новости команд
Все
Химик
Нефтехимик
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Торпедо» объявило новую дату матча-открытия своего стадиона
30 октября
3
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
«КДВ» – «Химик»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Крылья Советов-2» – «Химик»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
«Химик» – «Носта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Химик» – «Носта»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Торпедо» объявило новую дату матча-открытия своего стадиона
30 октября
3
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+