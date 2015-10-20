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Лига чемпионов 2026/2027
Динамо Загреб - Олимпиакос
Динамо Загреб - Олимпиакос: обзор матча 20 октября 2015
Динамо Загреб
20.10.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа F, 3 тур
0 : 1
Завершен
Олимпиакос
79'
Б. Идейе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Олимпиакос
90'
Замена
М. Да Кошта
️️️️
Себа
Замена
А. Чорич
️️️️
М. Рог
87'
83'
Замена
Л. Салино
️️️️
Ф. Пардо
82'
Желтая карточка
Д. Сиовас
Желтая карточка
Э. Судани
80'
79'
ГОЛ! 0:1!
Б. Идейе
Пас отдал
Д. Сиовас
76'
Желтая карточка
О. Эльабделлауи
Замена
А. Энрикес
️️️️
Ж. Фернандес
73'
72'
Замена
А. Домингес
️️️️
К. Фортунис
Замена
М. Пьяца
️️️️
А. Ходжич
61'
Желтая карточка
Ж. Таравель
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
82
Эдуарду
ВР
77
Александру Мэцел
ЦЗ
4
Жереми Таравель
ЦЗ
8
Домагой Антолич
ЦП
19
Йосип Пиварич
ЦП
13
Гонсалу
ЦП
55
Паулу Машаду
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
2
Эль-Арби Судани
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Олимпиакос
13
Роберто
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
23
Пайтим Касами
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
92
Себа
ЦФ
12
Браун Идейе
ЦФ
27
Фелипе Пардо
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Динамо Загреб
12
Антонио Йежина
ВР
3
Марио Муса
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
10
Дамир Шовшич
ЦП
19
Анте Чорич
АП
9
Анхело Энрикес
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Олимпиакос
1
Стефанос Капино
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
14
Казим Лячи
ЦП
10
Алехандро Домингес
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
2-5-3
82
Эдуарду
77
Мэцел
4
Таравель
19
Пиварич
13
Гонсалу
55
Машаду
26
Рог
8
Антолич
15
Ходжич
10
Фернандес
2
Судани
4-2-1-3
13
Роберто
3
Эльабделлауи
22
Сиовас
4
Ботиа
26
Масуаку
23
Касами
19
Миливойевич
7
Фортунис
27
Пардо
12
Идейе
92
Себа
26
Рог
19
Чорич
19
Чорич
26
Рог
10
Фернандес
9
Энрикес
9
Энрикес
10
Фернандес
15
Ходжич
7
Пьяца
7
Пьяца
15
Ходжич
92
Себа
3
Да Кошта
3
Да Кошта
92
Себа
7
Фортунис
10
Домингес
10
Домингес
7
Фортунис
27
Пардо
30
Салино
30
Салино
27
Пардо
Остались в запасе
Динамо Загреб
Олимпиакос
3
Марио Муса
ЦЗ
12
Антонио Йежина
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
10
Дамир Шовшич
ЦП
Главный тренер
Зоран Мамич
14
Казим Лячи
ЦП
1
Стефанос Капино
ВР
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
3
Марио Муса
ЦЗ
12
Антонио Йежина
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
10
Дамир Шовшич
ЦП
Остались в запасе
14
Казим Лячи
ЦП
1
Стефанос Капино
ВР
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Зоран Мамич
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Динамо Загреб - Олимпиакос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
- : -
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Лига Европы, 3 тур
Динамо Загреб
2 : 4
22.10.2026
НЕК
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3 (в повторе, 23:45)
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