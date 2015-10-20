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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Маккаби
Порту - Маккаби: обзор матча 20 октября 2015
Порту
20.10.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа G, 3 тур
2 : 0
Завершен
Маккаби
37'
В. Абубакар
41'
Я. Браими
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Маккаби
90'
+1
Желтая карточка
К. Гарсиа
84'
Замена
Б. Ицхаки
️️️️
Т. Бен-Хаим II
Замена
Э. Эррера
️️️️
Я. Браими
84'
79'
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим
73'
Замена
Г. Вермут
️️️️
Д. Мича
56'
Замена
А. Рикан
️️️️
Н. Митрович
Замена
К. Тельо
️️️️
Ж. Имбула
54'
Замена
Д. Перейра
️️️️
Х. Корона
54'
ГОЛ! 2:0!
Я. Браими
Пас отдал
В. Абубакар
41'
ГОЛ! 1:0!
В. Абубакар
Пас отдал
М. Лаюн
37'
33'
Желтая карточка
Д. Мича
Желтая карточка
Х. Корона
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
5
Иван Маркано
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
21
Андре Андре
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
8
Ясин Браими
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
9
Венсан Абубакар
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Маккаби
1
Предраг Райкович
ВР
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
22
Никола Митрович
ЦП
15
Дор Мича
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
6
Гал Альберман
ЦП
7
Эран Захави
ЦФ
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Порту
1
Элтон
ВР
37
Кристиан Тельо
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
16
Эктор Эррера
ЦП
15
Эвандро
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Маккаби
1
Даниэль Лифшиц
ВР
14
Йоав Цив
ЛЗ
28
Гиль Вермут
ЦП
22
Ави Рикан
ЦП
16
Юсеф Азулай
ЦП
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Касильяс
5
Маркано
4
Мартинс-Инди
2
Перейра
19
Лаюн
21
Невеш
21
Андре Андре
16
Имбула
8
Браими
17
Корона
9
Абубакар
4-4-2
1
Райкович
31
Гарсиа
26
Бен-Хаим
18
Тиби
20
Бен Харуш
15
Мича
8
Перец
6
Альберман
22
Митрович
11
Бен-Хаим II
7
Захави
17
Корона
2
Перейра
2
Перейра
17
Корона
8
Браими
16
Эррера
16
Эррера
8
Браими
16
Имбула
37
Тельо
37
Тельо
16
Имбула
15
Мича
28
Вермут
28
Вермут
15
Мича
22
Митрович
22
Рикан
22
Рикан
22
Митрович
11
Бен-Хаим II
10
Ицхаки
10
Ицхаки
11
Бен-Хаим II
Остались в запасе
Порту
Маккаби
1
Элтон
ВР
15
Эвандро
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
1
Даниэль Лифшиц
ВР
14
Йоав Цив
ЛЗ
16
Юсеф Азулай
ЦП
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Остались в запасе
1
Элтон
ВР
15
Эвандро
ЦП
19
Альберто Буэно
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Лифшиц
ВР
14
Йоав Цив
ЛЗ
16
Юсеф Азулай
ЦП
9
Эден Бен-Басат
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Порту - Маккаби
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол (в повторе, 00:45)
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