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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Бирмингем Сити
Болтон - Бирмингем Сити: обзор матча 20 октября 2015
Болтон
20.10.2015, вторник, 22:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
20'
П. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Бирмингем Сити
88'
Замена
Д. Тораль
️️️️
Д. Грей
85'
Замена
В. Соломон-Отабор
️️️️
Ж. Магома
Замена
К. Вулери
️️️️
Э. Хески
76'
73'
Замена
Д. Спектор
️️️️
Э. Шайнни
72'
Желтая карточка
П. Робинсон
Замена
Н. Даннс
️️️️
Д. Прэтли
68'
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
63'
Замена
М. Клейтон
️️️️
В. Силва
43'
Желтая карточка
В. Силва
42'
37'
Желтая карточка
П. Кэддис
Желтая карточка
Д. Прэтли
34'
Желтая карточка
Д. Дерви
23'
20'
ГОЛ! 0:1!
П. Робинсон
Пас отдал
К. Дональдсон
15'
Желтая карточка
Д. Гроундс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
13
Бен Амос
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
13
Дерик
ЦЗ
25
Дориан Дерви
ЦЗ
24
Лиэм Фини
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
15
Даррен Прэтли
ЦП
11
Веллингтон Силва
ПВ
14
Гэри Мадин
ЦФ
19
Эмил Хески
ЦФ
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
41
Пол Кэддис
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
22
Эндрю Шайнни
АП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Болтон
13
Поль Рачубка
ВР
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
16
Джош Вела
ЦП
31
Нейл Даннс
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
10
Макс Клейтон
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Шейн Лоури
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
10
Рис Браун
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
13
Вив Соломон-Отабор
ПВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
4-3-1-2
13
Амос
20
Касадо
13
Дерик
25
Дерви
31
Уитер
24
Фини
16
Дэйвис
15
Прэтли
11
Силва
19
Хески
14
Мадин
4-3-2-1
29
Кушчак
41
Кэддис
17
Гроундс
5
Моррисон
4
Робинсон
8
Кифтенбельд
19
Магома
25
Глисон
22
Шайнни
10
Грей
8
Дональдсон
11
Силва
10
Клейтон
10
Клейтон
11
Силва
19
Хески
11
Вулери
11
Вулери
19
Хески
15
Прэтли
31
Даннс
31
Даннс
15
Прэтли
19
Магома
13
Соломон-Отабор
13
Соломон-Отабор
19
Магома
22
Шайнни
23
Спектор
23
Спектор
22
Шайнни
10
Грей
21
Тораль
21
Тораль
10
Грей
Остались в запасе
Болтон
Бирмингем Сити
13
Поль Рачубка
ВР
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
4
Шейн Лоури
ЦЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
10
Рис Браун
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Остались в запасе
13
Поль Рачубка
ВР
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
16
Джош Вела
ЦП
23
Стивен Добби
ЦП
Остались в запасе
4
Шейн Лоури
ЦЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
10
Рис Браун
ЦП
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Статистика матча Болтон - Бирмингем Сити
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Джефф Элтрингем
(Тайн)
Стадион:
Рибок
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