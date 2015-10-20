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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Зенит - Лион
Зенит - Лион: обзор матча 20 октября 2015
Зенит
20.10.2015, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
3 : 1
Завершен
Лион
3'
А. Дзюба
56'
Халк
82'
Данни
49'
А. Ляказетт
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Лион
90'
+1
Желтая карточка
М. Янга-Мбива
Замена
А. Рязанцев
️️️️
Данни
87'
Замена
Л. Нету
️️️️
Х. Гарсия
84'
83'
Замена
М. Корне
️️️️
Рафаэл
ГОЛ! 3:1!
Данни
Пас отдал
О. Шатов
82'
80'
Замена
К. Бове
️️️️
А. Ляказетт
Замена
А. Юсупов
️️️️
А. Дзюба
75'
71'
Замена
Р. Геззаль
️️️️
Д. Ферри
ГОЛ! 2:1!
Халк
Пас отдал
А. Витсель
56'
54'
Травма
К. Толиссо
51'
Желтая карточка
С. Умтити
Желтая карточка
Х. Гарсия
51'
49'
ГОЛ! 1:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
К. Жалле
46'
Желтая карточка
Рафаэл
39'
Желтая карточка
М. Гоналон
Желтая карточка
Халк
6'
ГОЛ! 1:0!
А. Дзюба
Пас отдал
О. Шатов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
27
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Жереми Морель
ЦЗ
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
4
Джордан Ферри
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Юбер Фурнье
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
13
Луиш Нету
ЦЗ
7
Александр Рязанцев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
10
Серхи Дардер
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
12
Клаудио Бове
ЦФ
4-1-3-1-1
41
Кержаков
4
Кришито
24
Гарай
6
Ломбертс
22
Анюков
6
Хави Гарсия
10
Данни
27
Витсель
27
Шатов
7
Халк
22
Дзюба
3-3-2-1-1
1
Лопеш
21
Морель
14
Умтити
2
Янга-Мбива
2
Рафаэл
25
Гоналон
13
Жалле
8
Толиссо
4
Ферри
28
Вальбуэна
91
Ляказетт
6
Хави Гарсия
13
Нету
13
Нету
6
Хави Гарсия
10
Данни
7
Рязанцев
7
Рязанцев
10
Данни
22
Дзюба
4
Юсупов
4
Юсупов
22
Дзюба
2
Рафаэл
70
Корне
70
Корне
2
Рафаэл
4
Ферри
18
Геззаль
18
Геззаль
4
Ферри
91
Ляказетт
12
Бове
12
Бове
91
Ляказетт
Остались в запасе
Зенит
Лион
12
Юрий Лодыгин
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Юбер Фурнье
Остались в запасе
12
Юрий Лодыгин
ВР
22
Андрей Иванов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
10
Серхи Дардер
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Юбер Фурнье
Статистика матча Зенит - Лион
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
НТВ, НТВ-Плюс Футбол
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