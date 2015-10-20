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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Хаддерсфилд Таун - Милтон Кинс Донс
Хаддерсфилд Таун - Милтон Кинс Донс: обзор матча 20 октября 2015
Хаддерсфилд Таун
20.10.2015, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 12 тур
2 : 0
Завершен
Милтон Кинс Донс
58'
Н. Уэллс
90+5'
Д. Патерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хаддерсфилд Таун - Милтон Кинс Донс
ГОЛ! 2:0!
Д. Патерсон
Пас отдал
Ф. Божай
90'
+5
Замена
Т. Смит
️️️️
Ш. Сканнелл
90'
+4
Замена
Ф. Божай
️️️️
И. Миллер
90'
+2
Желтая карточка
Д. Уайтхэд
81'
Замена
Д. Патерсон
️️️️
Н. Уэллс
78'
75'
Замена
С. Чёрч
️️️️
Н. Мэйнард
Желтая карточка
Д. Линч
71'
70'
Желтая карточка
Д. Форстер-Каски
65'
Замена
Д. Пауэлл
️️️️
К. Бэйкер
59'
Замена
Б. Ривс
️️️️
С. Карратерс
ГОЛ! 1:0!
Н. Уэллс
58'
Желтая карточка
Ш. Сканнелл
33'
3'
Желтая карточка
Э. Кэй
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хаддерсфилд Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Джейсон Дэвидсон
ЛЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Марк Хадсон
ЦЗ
33
Гарри Банн
ЦП
4
Дин Уайтхэд
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
11
Ишмаэль Миллер
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Шон Сканнелл
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Милтон Кинс Донс
25
Давид Мартин
ВР
6
Энтони Кэй
ЦЗ
5
Кайл МакФадзин
ЦЗ
3
Дин Левингтон
ЦЗ
12
Джордан Спенс
ЦЗ
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
39
Диего Пойет
ЦП
11
Самир Карратерс
ЦП
7
Карл Бэйкер
ПП
23
Джош Мерфи
ЦФ
28
Никки Мэйнард
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Хаддерсфилд Таун
1
Джо Мерфи
ВР
12
Уильям Бойл
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
36
Флорент Божай
ЦФ
35
Джейми Патерсон
ЦФ
Милтон Кинс Донс
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
10
Бен Ривс
ЦП
38
Роберт Халл
ПП
17
Даниэль Пауэлл
ЦФ
18
Саймон Чёрч
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
3-3-3
31
Стир
3
Дэвидсон
5
Хадсон
6
Линч
33
Банн
4
Уайтхэд
44
Хьюс
9
Сканнелл
21
Уэллс
11
Миллер
4-4-2
25
Мартин
5
МакФадзин
3
Левингтон
12
Спенс
6
Кэй
7
Бэйкер
39
Пойет
11
Карратерс
10
Форстер-Каски
28
Мэйнард
23
Мерфи
9
Сканнелл
2
Смит
2
Смит
9
Сканнелл
11
Миллер
36
Божай
36
Божай
11
Миллер
21
Уэллс
35
Патерсон
35
Патерсон
21
Уэллс
11
Карратерс
10
Ривс
10
Ривс
11
Карратерс
7
Бэйкер
17
Пауэлл
17
Пауэлл
7
Бэйкер
28
Мэйнард
18
Чёрч
18
Чёрч
28
Мэйнард
Остались в запасе
Хаддерсфилд Таун
Милтон Кинс Донс
1
Джо Мерфи
ВР
12
Уильям Бойл
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Главный тренер
Крис Пауэлл
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
38
Роберт Халл
ПП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
1
Джо Мерфи
ВР
12
Уильям Бойл
ЦЗ
8
Филип Биллинг
ЦП
14
Дуэйн Холмс
ЦП
Остались в запасе
29
Чарли Барнс
ВР
14
Ли Ходсон
ЦЗ
38
Роберт Халл
ПП
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Крис Пауэлл
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Хаддерсфилд Таун - Милтон Кинс Донс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 13 тур
Стивенидж
0 : 1
24.10.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 12 тур
Блэкпул
2 : 0
20.10.2026
Милтон Кинс Донс
Информация о матче
Главный судья:
Питер Бэнкс
(Мерсисайд)
Стадион:
Джон Смит'с
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