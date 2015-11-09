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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Астрахань - Афипс
Астрахань - Афипс: обзор матча 09 ноября 2015
Астрахань
09.11.2015, понедельник, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 17 тур
1 : 1
Завершен
Афипс
79'
И. Крутов
88'
А. Маслевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астрахань - Афипс
90'
Замена
С. Дрампов
️️️️
С. Бабенко
88'
ГОЛ! 1:1!
А. Маслевский
86'
Желтая карточка
А. Маслевский
86'
Желтая карточка
С. Ваниев
Желтая карточка
Д. Шадиев
86'
Желтая карточка
Н. Годенов
86'
Замена
Д. Шадиев
️️️️
И. Крутов
83'
ГОЛ! 1:0!
И. Крутов
79'
Желтая карточка
Е. Панфилов
78'
Желтая карточка
И. Крутов
72'
66'
Желтая карточка
С. Бабенко
65'
Желтая карточка
Р. Хибаба
61'
Замена
Ю. Иванов
️️️️
Ф. Черкасов
Желтая карточка
К. Васильев
50'
Желтая карточка
С. Анисимов
44'
Желтая карточка
М. Потапов
35'
30'
Вторая желтая
О. Правило
22'
Желтая карточка
О. Правило
Желтая карточка
С. Сечин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астрахань
1
Никита Годенов
ВР
5
Сергей Анисимов
ЦЗ
93
Виктор Гараев
ЦЗ
22
Максим Потапов
ЦЗ
2
Вардан Григорян
ЦЗ
25
Сергей Сечин
ЦП
34
Игорь Крутов
ЦП
14
Андрей Зенин
ЦП
12
Евгений Панфилов
ЦП
25
Константин Васильев
ЦФ
10
Юрий Пугачев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гунько
Афипс
1
Евгений Шамрин
ВР
25
Олег Правило
ЦЗ
15
Роман Хибаба
ЦЗ
44
Андрей Золотов
ЦЗ
95
Артем Кирьян
ЦЗ
3
Иван Юдин
ЦЗ
22
Филипп Черкасов
ЦП
9
Станислав Ваниев
ЦП
18
Максим Петрук
ЦП
23
Артем Маслевский
ЦФ
9
Сергей Бабенко
ЦФ
Астрахань
57
Владислав Целовальников
ВР
20
Тимур Измуханов
ЦЗ
7
Луай Уруру
ЦП
16
Даурен Шадиев
ЦП
15
Марат Ажмухамбетов
ЦП
14
Александр Голубев
ЦФ
Афипс
16
Владимир Чуев
ВР
75
Сергей Дрампов
ЦЗ
77
Виталий Ижик
ЦЗ
25
Юрий Иванов
ЦП
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
10
Олег Ещенко
ЦП
4-4-2
1
Годенов
5
Анисимов
22
Потапов
2
Григорян
93
Гараев
25
Сечин
14
Зенин
12
Панфилов
34
Крутов
10
Пугачев
25
Васильев
3-2-3-2
1
Шамрин
44
Золотов
95
Кирьян
3
Юдин
25
Правило
15
Хибаба
22
Черкасов
9
Ваниев
18
Петрук
9
Бабенко
23
Маслевский
34
Крутов
16
Шадиев
16
Шадиев
34
Крутов
9
Бабенко
75
Дрампов
75
Дрампов
9
Бабенко
22
Черкасов
25
Иванов
25
Иванов
22
Черкасов
Остались в запасе
Астрахань
Афипс
7
Луай Уруру
ЦП
14
Александр Голубев
ЦФ
20
Тимур Измуханов
ЦЗ
15
Марат Ажмухамбетов
ЦП
57
Владислав Целовальников
ВР
Главный тренер
Сергей Гунько
77
Виталий Ижик
ЦЗ
16
Владимир Чуев
ВР
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
10
Олег Ещенко
ЦП
Остались в запасе
7
Луай Уруру
ЦП
14
Александр Голубев
ЦФ
20
Тимур Измуханов
ЦЗ
15
Марат Ажмухамбетов
ЦП
57
Владислав Целовальников
ВР
Остались в запасе
77
Виталий Ижик
ЦЗ
16
Владимир Чуев
ВР
46
Вячеслав Калинкин
ЦП
10
Олег Ещенко
ЦП
Главный тренер
Сергей Гунько
Статистика матча Астрахань - Афипс
8
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
8
5
Матчи команд
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Нарт
2 : 1
31.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Астрахань
2 : 3
24.10.2026
Дружба
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Рубин Я
3 : 1
18.10.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Астрахань
0 : 0
10.10.2026
Кызылташ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 34 тур
Машук-КМВ
0 : 0
27.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 33 тур
Афипс
2 : 0
20.05.2018
Дружба
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 32 тур
Краснодар-2
1 : 0
16.05.2018
Афипс
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 31 тур
Афипс
4 : 0
11.05.2018
СКА-Ростов
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
04.05.2018
Афипс
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Пода
(Элиста)
Стадион:
им. Колосова
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