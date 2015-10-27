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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Шеффилд Уэнсдэй - Арсенал
Шеффилд Уэнсдэй - Арсенал: обзор матча 27 октября 2015
Шеффилд Уэнсдэй
27.10.2015, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Арсенал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
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Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
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Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
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1 : 1
27.10.2026
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Англия. Первая лига, 13 тур
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24.10.2026
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Англия. Первая лига, 12 тур
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20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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Арсенал
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