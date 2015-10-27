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Расписание матчей
Германия. Кубок
Вольфсбург - Бавария
Вольфсбург - Бавария: обзор матча 27 октября 2015
Вольфсбург
27.10.2015, вторник, 22:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Бавария
88'
А. Шюррле
15'
Д. Коста
19'
Т. Мюллер
33'
Т. Мюллер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Вольфсбург - Бавария
ГОЛ! 1:3!
А. Шюррле
Пас отдал
М. Арнольд
88'
77'
Замена
Рафинья
️️️️
Т. Мюллер
Желтая карточка
Данте
75'
Замена
С. Юнг
️️️️
Виейринья
71'
70'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Алонсо
66'
Замена
А. Роббен
️️️️
К. Коман
Замена
А. Шюррле
️️️️
Ю. Дракслер
63'
Желтая карточка
Налдо
61'
52'
Желтая карточка
Х. Алонсо
33'
ГОЛ! 0:3!
Т. Мюллер
Пас отдал
Д. Алаба
Замена
М. Арнольд
️️️️
К. Треш
25'
19'
ГОЛ! 0:2!
Т. Мюллер
17'
Желтая карточка
К. Коман
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Коста
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
28
Кристиан Треш
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
14
Луис Густаво
ОП
20
Виейринья
ПП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
5
Давид Алаба
ЛАЗ
3
Хаби Алонсо
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПАЗ
11
Дуглас Коста
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
10
Арьен Роббен
ПП
4-2-1-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
27
Налдо
4
Данте
28
Треш
23
Гилявоги
14
Густаво
20
Виейринья
7
Дракслер
20
Калиджиури
12
Дост
2-3-1-2-2
1
Нойер
3
Алонсо
17
Боатенг
21
Лам
88
Мартинес
5
Алаба
6
Алькантара
11
Коста
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
20
Виейринья
2
Юнг
2
Юнг
20
Виейринья
7
Дракслер
20
Шюррле
20
Шюррле
7
Дракслер
28
Треш
27
Арнольд
27
Арнольд
28
Треш
13
Мюллер
13
Рафинья
13
Рафинья
13
Мюллер
3
Алонсо
23
Видаль
23
Видаль
3
Алонсо
21
Коман
10
Роббен
10
Роббен
21
Коман
Остались в запасе
Вольфсбург
Бавария
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
27
Ян Кирхгофф
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Вольфсбург - Бавария
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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