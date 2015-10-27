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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Сток Сити - Челси
Сток Сити - Челси: обзор матча 27 октября 2015
Сток Сити
27.10.2015, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Челси
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Статистика матча Сток Сити - Челси
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