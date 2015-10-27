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Расписание матчей
Германия. Кубок
ФСВ Франкфурт - Герта
ФСВ Франкфурт - Герта: обзор матча 27 октября 2015
ФСВ Франкфурт
27.10.2015, вторник, 21:00
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Герта
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ФСВ Франкфурт - Герта
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ФСВ Франкфурт
Германия. Кубок, 1/32 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
13.08.2023
Ганза
Германия. Кубок, 1/32 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
20.08.2016
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
27.10.2015
Герта
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
0 : 2
07.08.2015
ФСВ Франкфурт
Товарищеские матчи
ЦСКА
2 : 0
22.01.2015
ФСВ Франкфурт
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
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07.11.2026
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Герта
1 : 0
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Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
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