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Расписание матчей
Германия. Кубок
ФСВ Франкфурт - Вольфсбург
ФСВ Франкфурт - Вольфсбург: обзор матча 20 августа 2016
ФСВ Франкфурт
20.08.2016, суббота, 21:45
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Вольфсбург
16'
Б. Дост
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ФСВ Франкфурт - Вольфсбург
89'
Желтая карточка
Я. Герхардт
72'
Замена
К. Треш
️️️️
Д. Дидави
66'
Желтая карточка
Д. Дидави
58'
Желтая карточка
Д. Брума
16'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дост
Начало матча
Статистика матча ФСВ Франкфурт - Вольфсбург
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
ФСВ Франкфурт
Германия. Кубок, 1/32 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
13.08.2023
Ганза
Германия. Кубок, 1/32 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
20.08.2016
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
27.10.2015
Герта
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
0 : 2
07.08.2015
ФСВ Франкфурт
Товарищеские матчи
ЦСКА
2 : 0
22.01.2015
ФСВ Франкфурт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
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