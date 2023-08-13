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Расписание матчей
Германия. Кубок
ФСВ Франкфурт - Ганза
ФСВ Франкфурт - Ганза: обзор матча 13 августа 2023
ФСВ Франкфурт
13.08.2023, воскресенье, 19:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Счет по пенальти – 0 : 3
Завершен
Ганза
29'
M. Jordan Mclemore
84'
S. Güler
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФСВ Франкфурт - Ганза
ГОЛ!
S. Güler
0:3
ГОЛ!
Я. Бахман
0:2
ГОЛ!
Я. Бахман
0:1
Желтая карточка
О. Унлючифци
120'
+1
90'
+7
Желтая карточка
Я. Бахман
90'
Желтая карточка
К. Шумахер
84'
ГОЛ! 1:1!
S. Güler
Пас отдал
Х. Хосе Переа
79'
Замена
S. Güler
️️️️
К. Прегер
79'
Замена
L. Hinterseer
️️️️
D. Dressel
77'
Желтая карточка
К. Прегер
Желтая карточка
J. Matuwila
71'
69'
Замена
N. Fröling
️️️️
С. Ингелссон
Желтая карточка
Ю. Оспельт
68'
46'
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
С. Сингх
ГОЛ! 1:0!
M. Jordan Mclemore
29'
11'
Замена
Я. ван дер Верфф
️️️️
O. Hüsing
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФСВ Франкфурт
12
Юстин Оспельт
ВР
4
Tim Weissmann
ЦЗ
5
Jose Matuwila
ЦЗ
26
Noah Montheo Awassi
ЦЗ
9
Malik Jordan Mclemore
ЦП
27
Lucas Hermes
ЦФ
8
Онур Унлючифци
ЦФ
33
Aziz Bouhaddouz
ЦФ
Ганза
5
Oliver Hüsing
ЦЗ
14
Dennis Dressel
ЦП
14
Яник Бахман
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
25
Маркус Колке
ЦФ
6
Сванте Ингелссон
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
10
Кевин Шумахер
ЦФ
19
Александер Россипал
ЦФ
4
Дамиан Россбах
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
ФСВ Франкфурт
15
Фабиан Мессина
ЦП
13
Elias Oubella
ЦФ
Ганза
1
Нильс Кербер
ВР
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
8
Simon Rhein
ЦП
16
Nils Fröling
ЦФ
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
3-1-3
12
Оспельт
4
5
26
9
33
8
Унлючифци
27
1-3-5
5
14
14
Бахман
9
Сингх
10
Прегер
4
Россбах
19
Россипал
10
Шумахер
7
5
16
ван дер Верфф
16
ван дер Верфф
5
6
Ингелссон
16
16
6
Ингелссон
9
Сингх
9
Переа
9
Переа
9
Сингх
14
16
16
14
10
Прегер
22
22
10
Прегер
Остались в запасе
ФСВ Франкфурт
Ганза
15
Фабиан Мессина
ЦП
13
Elias Oubella
ЦФ
1
Нильс Кербер
ВР
19
Себастьян Василиадис
ЦП
8
Simon Rhein
ЦП
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Остались в запасе
15
Фабиан Мессина
ЦП
13
Elias Oubella
ЦФ
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
19
Себастьян Василиадис
ЦП
8
Simon Rhein
ЦП
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Статистика матча ФСВ Франкфурт - Ганза
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ФСВ Франкфурт
Германия. Кубок, 1/32 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
13.08.2023
Ганза
Германия. Кубок, 1/32 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
20.08.2016
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
ФСВ Франкфурт
1 : 2
27.10.2015
Герта
Германия. Кубок, 1 раунд
Берлинер Динамо
0 : 2
07.08.2015
ФСВ Франкфурт
Товарищеские матчи
ЦСКА
2 : 0
22.01.2015
ФСВ Франкфурт
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
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Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
6
Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
2021.11.01 08:19
Матч Кубка Германии дважды был остановлен из-за беспорядков на трибунах
2017.08.15 06:06
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