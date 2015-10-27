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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Тур - Анжер
Тур - Анжер: обзор матча 27 октября 2015
Тур
27.10.2015, вторник, 22:00
Франция. Кубок лиги, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Тур - Анжер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тур
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
0 : 0
21.12.2024
Лорьян
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
2 : 2
04.01.2020
Ним
Франция. Кубок, 1/32 финала
Тур
1 : 2
05.01.2019
Лез Эрбье
Франция. Кубок, 1/16 финала
Тур
0 : 0
24.01.2018
Метц
Франция. Кубок, 1/32 финала
Шартр
1 : 2
06.01.2018
Тур
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
- : -
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
5 : 1
10.10.2026
Анжер
Информация о матче
Стадион:
Стад де ла Валле дю Шер
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Тур
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