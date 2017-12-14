Кубок французской лиги. «ПСЖ» победил «Страсбур» и другие результаты

В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «ПСЖ» на выезде обыграл «Страсбур» и вышел в четвертьфинал турнира.
В других встречах «Амьен» одолел «Тур», а «Лион» потерпел поражение от «Монпелье».
Кубок французской лиги. 1/8 финала
Голы: 0:1 – Салмье, 13 (в свои ворота); 0:2 – Ди Мария, 25; 1:2 – Гримм, 36; 1:3 – Алвес, 62; 1:4 – Дракслер, 78; 2:4 – Блаяк, 88.
Голы: 1:0 – Койта, 16; 2:0 – Буржо, 45; 2:1 – Манчини, 90.
Голы: 0:1 – Маолида, 10; 1:1 – Камара, 17; 2:1 – Камара, 22; 3:1 – Илтон, 45; 4:1 – Бериго, 86 (с пенальти).