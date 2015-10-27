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Расписание матчей
Германия. Кубок
Дармштадт - Ганновер-96
Дармштадт - Ганновер-96: обзор матча 27 октября 2015
Дармштадт
27.10.2015, вторник, 22:30
Германия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Ганновер-96
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Дармштадт - Ганновер-96
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
- : -
20.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
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Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
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4 : 0
18.10.2026
Дармштадт
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Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
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Германия. Кубок, 1/16 финала
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0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
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Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
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Ганновер-96
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