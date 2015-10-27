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Расписание матчей
Германия. Кубок
Майнц - Мюнхен 1860
Майнц - Мюнхен 1860: обзор матча 27 октября 2015
Майнц
27.10.2015, вторник, 21:00
Германия. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Мюнхен 1860
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Майнц - Мюнхен 1860
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Майнц
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
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Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 38 тур
Ферль
3 : 0
16.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 37 тур
Мюнхен 1860
1 : 2
09.05.2026
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Германия. Третья Лига, 36 тур
Швайнфурт 05
1 : 1
02.05.2026
Мюнхен 1860
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Саарбрюккен
0 : 0
18.04.2026
Мюнхен 1860
Информация о матче
Стадион:
Мева Арена
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
Новости команд
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Майнц
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