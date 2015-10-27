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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Интер
Болонья - Интер: обзор матча 27 октября 2015
Болонья
27.10.2015, вторник, 22:45
Италия. Серия А, 10 тур
0 : 1
Завершен
Интер
67'
М. Икарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Интер
88'
Замена
Р. Паласио
️️️️
А. Льяич
Желтая карточка
Л. Россеттини
87'
82'
Замена
Д. Биабиани
️️️️
М. Икарди
Замена
Ф. Фалько
️️️️
Л. Риццо
81'
Замена
М. Дестро
️️️️
М. Манкозу
81'
74'
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
И. Перишич
Замена
Ф. Бриенца
️️️️
Э. Джаккерини
71'
67'
ГОЛ! 0:1!
М. Икарди
Пас отдал
А. Льяич
60'
Вторая желтая
Ф. Мело
53'
Желтая карточка
Ф. Мело
39'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
40
Антони Мунье
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
14
Лука Риццо
ЦП
25
Маттео Манкозу
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
13
Жоао Миранда
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
30
Фелипе Мело
ОП
77
Марсело Брозович
ОП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Болонья
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
4
Маттео Бриги
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
25
Филиппо Фалько
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
20
Франческо Бриенца
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
27
Ассане Ньюкури
ПП
8
Родриго Паласио
ЦФ
7
Рей Манай
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
4-1-4-1
1
Да Кошта
25
Масина
13
Россеттини
5
Гастальделло
25
Феррари
24
Диавара
40
Мунье
8
Таидер
14
Риццо
15
Джаккерини
25
Манкозу
4-2-1-2-1
1
Ханданович
18
Сантон
13
Раноккия
13
Миранда
15
Жуан
30
Мело
77
Брозович
19
Кондогбиа
22
Льяич
14
Перишич
9
Икарди
14
Риццо
25
Фалько
25
Фалько
14
Риццо
25
Манкозу
21
Дестро
21
Дестро
25
Манкозу
15
Джаккерини
20
Бриенца
20
Бриенца
15
Джаккерини
14
Перишич
13
Гуарин
13
Гуарин
14
Перишич
22
Льяич
8
Паласио
8
Паласио
22
Льяич
9
Икарди
14
Биабиани
14
Биабиани
9
Икарди
Остались в запасе
Болонья
Интер
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
4
Маттео Бриги
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
1
Мухамаду Сарр
ВР
1
Деян Стоянович
ВР
3
Архимеде Морлео
ЛЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
4
Маттео Бриги
ЦП
12
Лоренцо Крисетиг
ЦП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Алекс Теллес
ЛЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Гари Медель
ОП
27
Ассане Ньюкури
ПП
7
Рей Манай
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Болонья - Интер
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Ренато ДальАра
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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