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Расписание матчей
Евро-2024
Турция - Нидерланды
Турция - Нидерланды: обзор матча 06 сентября 2015
Турция
06.09.2015, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 8 тур
3 : 0
Завершен
Нидерланды
8'
О. Озякуп
25'
А. Туран
84'
Б. Йылмаз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Нидерланды
Желтая карточка
О. Туфан
86'
ГОЛ! 3:0!
Б. Йылмаз
Пас отдал
Д. Эркин
84'
Замена
О. Шахан
️️️️
О. Озякуп
82'
Желтая карточка
О. Озякуп
76'
75'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Д. Блинд
Желтая карточка
Х. Балта
74'
Желтая карточка
Ш. Озбайраклы
69'
68'
Замена
К. Промес
️️️️
Л. Нарсинг
Замена
М. Топал
️️️️
Х. Чалханоглу
65'
62'
Желтая карточка
Г. ван дер Вил
Замена
В. Шен
️️️️
А. Туран
57'
46'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
С. де Врей
35'
Желтая карточка
Р. ван Перси
ГОЛ! 2:0!
А. Туран
25'
Желтая карточка
А. Туран
23'
ГОЛ! 1:0!
О. Озякуп
Пас отдал
А. Туран
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
1
Волкан Бабакан
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
3
Хакан Балта
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ПЗ
10
Арда Туран
ЛВ
8
Селчук Инан
ОП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
14
Огужан Озякуп
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
13
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Грегори ван дер Вил
ПЗ
0
Хайро Ридевальд
ОП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
14
Дэви Классен
АП
17
Лусиано Нарсинг
ПВ
9
Робин ван Перси
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Данни Блинд
Турция
12
Онур Реджер Киврак
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
13
Эмре Ташдемир
ЦЗ
18
Мехмет Экичи
ЦП
20
Волкан Шен
ЦП
15
Мехмет Топал
ЦП
6
Алпер Потук
ЦП
5
Олкай Шахан
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
19
Батухан Карадениз
ЦФ
9
Умут Булут
ЦФ
Нидерланды
23
Йерун Зут
ВР
13
Тим Крул
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
7
Джермейн Ленс
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
9
Люк де Йонг
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бабакан
18
Эркин
3
Балта
4
Азиз
2
Озбайраклы
8
Инан
10
Чалханоглу
14
Озякуп
6
Туфан
10
Туран
17
Йылмаз
4-1-1-2-2
13
Силлессен
2
ван дер Вил
6
де Врей
13
Брума
17
Блинд
0
Ридевальд
10
Снейдер
17
Нарсинг
14
Классен
10
Депай
9
ван Перси
10
Туран
20
Шен
20
Шен
10
Туран
10
Чалханоглу
15
Топал
15
Топал
10
Чалханоглу
14
Озякуп
5
Шахан
5
Шахан
14
Озякуп
6
де Врей
8
Вейналдум
8
Вейналдум
6
де Врей
17
Нарсинг
11
Промес
11
Промес
17
Нарсинг
17
Блинд
9
де Йонг
9
де Йонг
17
Блинд
Остались в запасе
Турция
Нидерланды
19
Батухан Карадениз
ЦФ
12
Онур Реджер Киврак
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
13
Эмре Ташдемир
ЦЗ
18
Мехмет Экичи
ЦП
6
Алпер Потук
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
23
Йерун Зут
ВР
13
Тим Крул
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
7
Джермейн Ленс
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Данни Блинд
Остались в запасе
19
Батухан Карадениз
ЦФ
12
Онур Реджер Киврак
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
22
Эрсан Гулум
ЦЗ
13
Эмре Ташдемир
ЦЗ
18
Мехмет Экичи
ЦП
6
Алпер Потук
ЦП
11
Гекхан Торе
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Остались в запасе
23
Йерун Зут
ВР
13
Тим Крул
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
14
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
7
Джермейн Ленс
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
8
Ибрагим Афеллай
ЦФ
19
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Данни Блинд
Статистика матча Турция - Нидерланды
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Помощники судьи:
Пау Себриан Девис (Испания) Роберто дель Паломар (Испания)
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Россия 2, Спорт 1 (в повторе, 15:35)
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