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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Енисей
Тосно - Енисей: обзор матча 06 сентября 2015
Тосно
06.09.2015, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
2 : 2
Завершен
Енисей
5'
М. Астафьев
83'
В. Ильин
11'
Э. Низамутдинов
40'
А. Хрущев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Енисей
86'
Замена
А. Мануковский
️️️️
Э. Низамутдинов
ГОЛ! 2:2!
В. Ильин
83'
Замена
С. Прокофьев
️️️️
П. Голышев
81'
78'
Желтая карточка
И. Гультяев
77'
Замена
Х. Эдуардо Лескано
️️️️
Е. Иванов
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Бочков
74'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
М. Астафьев
74'
Желтая карточка
М. Мищенко
73'
Замена
М. Смирнов
️️️️
М. Комков
68'
66'
Замена
И. Шабаев
️️️️
Е. Чернов
65'
Желтая карточка
А. Скворцов
Желтая карточка
И. Михалев
63'
62'
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Алиев
52'
Желтая карточка
М. Васильев
40'
ГОЛ! 1:2!
А. Хрущев
Желтая карточка
Н. Тимошин
31'
11'
ГОЛ! 1:1!
Э. Низамутдинов
ГОЛ! 1:0!
М. Астафьев
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Евгений Кобозев
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
14
Дмитрий Прошин
ЦП
4
Максим Астафьев
ПП
10
Михаил Комков
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
8
Егор Иванов
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Денис Книга
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
98
Владимир Ильин
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
10
Алексей Исаев
ОП
8
Александр Мануковский
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
3-1-4-2
1
Кобозев
40
Тимошин
29
Мищенко
5
Ковальчик
25
Бочков
23
Причиненко
4
Астафьев
14
Прошин
10
Комков
39
Михалев
72
Голышев
4-1-3-1-1
88
Шелия
35
Гультяев
23
Васильев
80
Качан
23
Чернов
15
Фатуллаев
8
Иванов
10
Алиев
17
Хрущев
88
Галыш
81
Низамутдинов
10
Комков
25
Смирнов
25
Смирнов
10
Комков
4
Астафьев
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
4
Астафьев
25
Бочков
98
Ильин
98
Ильин
25
Бочков
72
Голышев
11
Прокофьев
11
Прокофьев
72
Голышев
10
Алиев
92
Скворцов
92
Скворцов
10
Алиев
23
Чернов
22
Шабаев
22
Шабаев
23
Чернов
81
Низамутдинов
8
Мануковский
8
Мануковский
81
Низамутдинов
8
Иванов
23
Лескано
23
Лескано
8
Иванов
Остались в запасе
Тосно
Енисей
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Денис Книга
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
1
Михаил Опарин
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
1
Денис Книга
ВР
11
Андрей Пазин
ОП
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
10
Алексей Исаев
ОП
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Статистика матча Тосно - Енисей
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Стадион:
Кировец
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