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Кипр - Бельгия
Кипр - Бельгия: обзор матча 06 сентября 2015
Кипр
06.09.2015, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 8 тур
0 : 1
Завершен
Бельгия
86'
Э. Азар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кипр - Бельгия
90'
+2
Желтая карточка
В. Компани
86'
ГОЛ! 0:1!
Э. Азар
Пас отдал
Д. Мертенс
Замена
К. Артиматас
️️️️
М. Николау
84'
Желтая карточка
Г. Экономидес
73'
64'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
М. Феллайни
Желтая карточка
Д. Деметриу
61'
Замена
В. Лабан
️️️️
К. Хараламбидис
53'
Желтая карточка
М. Антониадес
47'
46'
Замена
Д. Ориги
️️️️
К. Бентеке
Замена
П. Сотириу
️️️️
Н. Митидис
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кипр
1
Антонис Георгаллидес
ВР
3
Мариос Антониадес
ЦЗ
2
Досса Жуниор
ЦЗ
19
Константинос Лайфис
ЦП
23
Георгиос Экономидес
ЦП
23
Мариос Николау
ЦП
4
Джейсон Деметриу
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
23
Антреас Макрис
ЦФ
10
Несторас Митидис
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
3
Томас Вермален
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Раджа Наингголан
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Кипр
1
Костас Панайи
ВР
0
Алешандре Негри
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
11
Никос Энглезу
ЦЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
14
Венсан Лабан
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
3
Пиерос Сотириу
ЦФ
Бельгия
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
22
Насер Шадли
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
17
Дивок Ориги
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
2-5-1-2
1
Георгаллидес
3
Антониадес
2
Жуниор
19
Лайфис
23
Экономидес
23
Николау
4
Деметриу
10
Хараламбидис
13
Макридис
10
Митидис
23
Макрис
4-3-2-1
1
Куртуа
4
Компани
3
Вермален
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
4
Наингголан
6
Витсель
8
Феллайни
7
Де Брюйне
10
Азар
20
Бентеке
10
Хараламбидис
14
Лабан
14
Лабан
10
Хараламбидис
23
Николау
18
Артиматас
18
Артиматас
23
Николау
10
Митидис
3
Сотириу
3
Сотириу
10
Митидис
20
Бентеке
17
Ориги
17
Ориги
20
Бентеке
8
Феллайни
14
Мертенс
14
Мертенс
8
Феллайни
Остались в запасе
Кипр
Бельгия
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
1
Костас Панайи
ВР
0
Алешандре Негри
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
11
Никос Энглезу
ЦЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
Главный тренер
Памбос Христодулу
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
22
Насер Шадли
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Остались в запасе
16
Георгиос Колокудиас
ЦФ
6
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
1
Костас Панайи
ВР
0
Алешандре Негри
ВР
0
Элиас Хараламбус
ЛЗ
19
Мариос Стиляну
ЦЗ
11
Никос Энглезу
ЦЗ
5
Валентинос Сиелис
ЦЗ
Остались в запасе
13
Жан-Франсуа Жилле
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
22
Насер Шадли
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Главный тренер
Марк Вилмотс
Статистика матча Кипр - Бельгия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Нео ГСП Стэдиум
Где смотреть матч:
Спорт 1 (в повторе, 01:30)
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