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Расписание матчей
Евро-2024
Норвегия - Хорватия
Норвегия - Хорватия: обзор матча 06 сентября 2015
Норвегия
06.09.2015, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 8 тур
2 : 0
Завершен
Хорватия
51'
Ж. Инге Бергет
69'
Ж. Инге Бергет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Хорватия
Замена
В. Бериша
️️️️
А. Содерлунд
90'
+4
Замена
Х. Нордтвейт
️️️️
С. Йохансен
90'
+3
Замена
Х. Нильсен
️️️️
П. Скьельбред
90'
Желтая карточка
Т. Хогли
75'
72'
Замена
Н. Калинич
️️️️
И. Ракитич
71'
Желтая карточка
И. Олич
ГОЛ! 2:0!
Ж. Инге Бергет
Пас отдал
М. Хенриксен
69'
64'
Замена
И. Олич
️️️️
М. Пьяца
Желтая карточка
А. Содерлунд
59'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Инге Бергет
51'
50'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
В. Форрен
38'
36'
Желтая карточка
Ш. Врсалько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
21
Вегар Форрен
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Стефан Йохансен
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
15
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
5
Александер Теттей
ЦП
19
Жо Инге Бергет
ЦФ
11
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Хорватия
23
Даниэль Субашич
ВР
5
Ведран Чорлука
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Шиме Врсалько
ПЗ
11
Дарио Срна
ПЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
11
Марсело Брозович
ОП
7
Иван Ракитич
ЦП
10
Лука Модрич
ЦП
17
Марио Манджукич
ЦФ
20
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
12
Андре Хансен
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
14
Валон Бериша
ЦП
14
Рубен Йенссен
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
14
Ветон Бериша
ЦФ
18
Хавард Нильсен
ЦФ
Хорватия
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
0
Марин Леовац
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
3
Марко Лешкович
ЦЗ
17
Анте Ребич
ЛВ
19
Милан Бадель
ЦП
0
Мийо Цакташ
ЦП
18
Ивица Олич
ЦФ
9
Андрей Крамарич
ЦФ
16
Никола Калинич
ЦФ
4-4-2
1
Нюланд
2
Хогли
19
Ховланд
21
Форрен
14
Эльабделлауи
8
Йохансен
15
Скьельбред
5
Теттей
19
Хенриксен
11
Содерлунд
19
Бергет
4-1-2-1-2
23
Субашич
11
Срна
5
Чорлука
21
Вида
2
Врсалько
11
Брозович
7
Ракитич
10
Модрич
14
Перишич
20
Пьяца
17
Манджукич
8
Йохансен
6
Нордтвейт
6
Нордтвейт
8
Йохансен
11
Содерлунд
14
Бериша
14
Бериша
11
Содерлунд
15
Скьельбред
18
Нильсен
18
Нильсен
15
Скьельбред
20
Пьяца
18
Олич
18
Олич
20
Пьяца
7
Ракитич
16
Калинич
16
Калинич
7
Ракитич
Остались в запасе
Норвегия
Хорватия
1
Руне Ярстейн
ВР
12
Андре Хансен
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
14
Рубен Йенссен
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
17
Анте Ребич
ЛВ
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
0
Марин Леовац
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
3
Марко Лешкович
ЦЗ
19
Милан Бадель
ЦП
0
Мийо Цакташ
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Руне Ярстейн
ВР
12
Андре Хансен
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
13
Оле Селнаэс
ОП
14
Рубен Йенссен
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
14
Ветон Бериша
ЦФ
Остались в запасе
17
Анте Ребич
ЛВ
12
Ловре Калинич
ВР
1
Иван Варгич
ВР
3
Даниэль Праньич
ЛЗ
0
Марин Леовац
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
3
Марко Лешкович
ЦЗ
19
Милан Бадель
ЦП
0
Мийо Цакташ
ЦП
9
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Пер-Матиас Хегмо
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Норвегия - Хорватия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Хорватия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Уллеваал
Где смотреть матч:
Спорт 1
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