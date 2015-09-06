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Уэльс - Израиль
Уэльс - Израиль: обзор матча 06 сентября 2015
Уэльс
06.09.2015, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа B, 8 тур
0 : 0
Завершен
Израиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уэльс - Израиль
90'
Замена
Б. Саар
️️️️
Э. Захави
Замена
С. Воукс
️️️️
Э. Кинг
86'
Замена
С. Чёрч
️️️️
Х. Робсон-Кану
79'
61'
Желтая карточка
Н. Биттон
Желтая карточка
Д. Ричардс
59'
56'
Желтая карточка
О. Дгани
46'
Замена
Т. Бен-Хаим II
️️️️
М. Даббур
46'
Замена
Т. Хемед
️️️️
Б. Каял
45'
+1
Желтая карточка
Э. Даса
18'
Желтая карточка
М. Даббур
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уэльс
1
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
15
Джаз Ричардс
ЦЗ
6
Эшли Уилльямс
ЦЗ
14
Дэвид Эдвардс
ЦП
8
Энди Кинг
ЦП
10
Аарон Рэмзи
ЦП
11
Гарет Бэйл
ПВ
9
Хол Робсон-Кану
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
Израиль
18
Офир Марсиано
ВР
5
Орель Дгани
ЦЗ
3
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
21
Эйтан Тиби
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
4
Нир Биттон
ОП
7
Бирам Каял
ЦП
6
Бибрас Натхо
ЦП
9
Мунас Даббур
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Уэльс
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
12
Дэнни Уорд
ВР
23
Адам Хэнли
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
22
Джордан Уильямс
ПЗ
8
Том Лоуренс
ЛВ
14
Шон МакДональд
ОП
0
Дэвид Воган
ЦП
23
Саймон Чёрч
ЦФ
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
18
Сэм Воукс
ЦФ
Израиль
1
Барал Леви
ВР
23
Гай Хаймов
ВР
0
Шир Тзедек
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
2
Эйял Мешумар
ПЗ
14
Гиль Вермут
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
5
Маор Меликсон
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
17
Бен Саар
ЦФ
8
Томер Хемед
ЦФ
12
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Хеннесси
2
Гантер
15
Ричардс
6
Уилльямс
3
Тэйлор
4
Дэвис
14
Эдвардс
8
Кинг
10
Рэмзи
11
Бэйл
9
Робсон-Кану
3-3-2-2
18
Марсиано
3
Бен-Хаим
20
Бен Харуш
21
Тиби
2
Даса
4
Биттон
5
Дгани
7
Каял
6
Натхо
7
Захави
9
Даббур
9
Робсон-Кану
23
Чёрч
23
Чёрч
9
Робсон-Кану
8
Кинг
18
Воукс
18
Воукс
8
Кинг
7
Захави
17
Саар
17
Саар
7
Захави
7
Каял
8
Хемед
8
Хемед
7
Каял
9
Даббур
12
Бен-Хаим II
12
Бен-Хаим II
9
Даббур
Остались в запасе
Уэльс
Израиль
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
23
Адам Хэнли
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
22
Джордан Уильямс
ПЗ
14
Шон МакДональд
ОП
0
Дэвид Воган
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Главный тренер
Крис Коулмэн
1
Барал Леви
ВР
23
Гай Хаймов
ВР
0
Шир Тзедек
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
2
Эйял Мешумар
ПЗ
14
Гиль Вермут
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
5
Маор Меликсон
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
Главный тренер
Эли Гутман
Остались в запасе
12
Оуэйн Фон Уилльямс
ВР
8
Том Лоуренс
ЛВ
12
Дэнни Уорд
ВР
23
Адам Хэнли
ЦЗ
19
Джеймс Коллинс
ЦЗ
5
Джеймс Честер
ЦЗ
22
Джордан Уильямс
ПЗ
14
Шон МакДональд
ОП
0
Дэвид Воган
ЦП
17
Дэвид Коттерилл
ЦФ
Остались в запасе
1
Барал Леви
ВР
23
Гай Хаймов
ВР
0
Шир Тзедек
ЦЗ
22
Офир Давидзаде
ЦЗ
2
Эйял Мешумар
ПЗ
14
Гиль Вермут
ЦП
19
Рой Кехат
ЦП
5
Маор Меликсон
ЦП
16
Маор-Бар Бузагло
ПП
Главный тренер
Крис Коулмэн
Главный тренер
Эли Гутман
Статистика матча Уэльс - Израиль
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
- : -
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Израиль
Лига наций, 6 тур
Израиль
- : -
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Австрия
3 : 1
24.09.2026
Израиль
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бебек
(Риека)
Стадион:
Кардифф Сити
Где смотреть матч:
Спорт 1 (в повторе, 23:40)
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