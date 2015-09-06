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Евро-2024
Мальта - Азербайджан
Мальта - Азербайджан: обзор матча 06 сентября 2015
Мальта
06.09.2015, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 8 тур
2 : 2
Завершен
Азербайджан
55'
М. Мифсуд
71'
А. Эффйонг
36'
Р. Амиргулиев
80'
Р. Амиргулиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальта - Азербайджан
Замена
С. Писани
️️️️
К. Файлла
84'
81'
Замена
Р. Алиев
️️️️
Р. Гурбанов
80'
ГОЛ! 2:2!
Р. Амиргулиев
Пас отдал
Р. Гурбанов
Замена
Д. Зерафа
️️️️
Р. Камильери
79'
73'
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
А. Исмаилов
ГОЛ! 2:1!
А. Эффйонг
71'
70'
Замена
Р. Садыгов
️️️️
Д. Назаров
Замена
Э. Коэн
️️️️
М. Мифсуд
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Мифсуд
Пас отдал
А. Эффйонг
55'
Желтая карточка
А. Эффйонг
45'
36'
ГОЛ! 0:1!
Р. Амиргулиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальта
1
Эндрю Хогг
ВР
4
Стив Борг
ЦЗ
17
Райан Камильери
ЦЗ
0
Алекс Мускат
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
11
Роуэн Мускат
ЦП
8
Родерик Бриффа
ЦП
7
Клэйтон Файлла
ЦП
9
Михаэль Мифсуд
ЦФ
19
Альфред Эффйонг
ЦФ
13
Андре Шембри
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Азербайджан
1
Камран Агаев
ВР
14
Рашад Садыгов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
2
Гара Гараев
ОП
0
Джавид Тагиев
ЦП
11
Руслан Гурбанов
ЦП
21
Ариф Дашдемиров
ЦП
18
Магомед Мирзабеков
ЦП
22
Афран Исмаилов
ЦП
19
Рахид Амиргулиев
ЦП
13
Дмитрий Назаров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Мальта
12
Джастин Хабер
ВР
1
Анри Бонелло
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
17
Джозеф Зерафа
ЦЗ
10
Эндрю Коэн
ЦП
4
Гарет Скайберрас
ЦП
20
Клайд Борг
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
70
Стив Писани
ЦП
16
Теренс Велла
ЦФ
14
Жан-Пьер Мифсуд Триганца
ЦФ
Азербайджан
23
Агиль Мамедов
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
0
Рашад Садыгов
ЦП
14
Эдди Исрафилов
ЦП
7
Араз Абдуллаев
ЦП
11
Рауф Алиев
АП
8
Эльнур Джафаров
ЦФ
9
Магомед Гурбанов
ЦФ
17
Вугар Надиров
ЦФ
4-3-3
1
Хогг
4
Борг
0
Мускат
5
Агиус
17
Камильери
11
Мускат
8
Бриффа
7
Файлла
13
Шембри
19
Эффйонг
9
Мифсуд
2-1-5-1-1
1
Агаев
14
Садыгов
15
Гусейнов
2
Гараев
11
Гурбанов
18
Мирзабеков
22
Исмаилов
19
Амиргулиев
21
Дашдемиров
0
Тагиев
13
Назаров
9
Мифсуд
10
Коэн
10
Коэн
9
Мифсуд
17
Камильери
17
Зерафа
17
Зерафа
17
Камильери
7
Файлла
70
Писани
70
Писани
7
Файлла
13
Назаров
0
Садыгов
0
Садыгов
13
Назаров
22
Исмаилов
7
Абдуллаев
7
Абдуллаев
22
Исмаилов
11
Гурбанов
11
Алиев
11
Алиев
11
Гурбанов
Остались в запасе
Мальта
Азербайджан
16
Теренс Велла
ЦФ
14
Жан-Пьер Мифсуд Триганца
ЦФ
12
Джастин Хабер
ВР
1
Анри Бонелло
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
4
Гарет Скайберрас
ЦП
20
Клайд Борг
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
Главный тренер
Пьетро Гхедин
8
Эльнур Джафаров
ЦФ
9
Магомед Гурбанов
ЦФ
23
Агиль Мамедов
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
14
Эдди Исрафилов
ЦП
17
Вугар Надиров
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Остались в запасе
16
Теренс Велла
ЦФ
14
Жан-Пьер Мифсуд Триганца
ЦФ
12
Джастин Хабер
ВР
1
Анри Бонелло
ВР
22
Зак Мускат
ЦЗ
4
Гарет Скайберрас
ЦП
20
Клайд Борг
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
21
Клиффорд Балдаччино
ЦП
Остались в запасе
8
Эльнур Джафаров
ЦФ
9
Магомед Гурбанов
ЦФ
23
Агиль Мамедов
ВР
23
Салахат Агаев
ВР
22
Тарлан Гулиев
ЦЗ
0
Руслан Абышов
ЦЗ
0
Павел Пашаев
ЦЗ
14
Эдди Исрафилов
ЦП
17
Вугар Надиров
ЦФ
Главный тренер
Пьетро Гхедин
Главный тренер
Роберт Просинечки
Статистика матча Мальта - Азербайджан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
0 : 0
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 4 тур
Азербайджан
1 : 0
04.10.2026
Литва
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 2 тур
Литва
1 : 1
27.09.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 0
23.09.2026
Таджикистан
Информация о матче
Главный судья:
Харальд Лехнер
(Вена)
Стадион:
Национальный стадион
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