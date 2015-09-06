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Расписание матчей
Евро-2024
Италия - Болгария
Италия - Болгария: обзор матча 06 сентября 2015
Италия
06.09.2015, воскресенье, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа H, 8 тур
1 : 0
Завершен
Болгария
6'
Д. Де Росси (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Болгария
Замена
Эдер
️️️️
А. Кандрева
86'
85'
Желтая карточка
С. Дьяков
79'
Желтая карточка
Д. Рангелов
72'
Замена
Д. Рангелов
️️️️
И. Попов
Замена
А. Флоренци
️️️️
С. Эль-Шаарави
72'
Замена
С. Дзадза
️️️️
Г. Пелле
70'
67'
Замена
М. Александров
️️️️
Т. Неделев
63'
Замена
И. Бандаловски
️️️️
В. Минев
56'
Желтая карточка
Й. Минев
55'
Красная карточка
И. Мицански
Красная карточка
Д. Де Росси
54'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Де Росси
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Маттиа Де Шильо
ПЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
18
Марко Пароло
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
6
Антонио Кандрева
ПП
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Болгария
12
Божидар Митрев
ВР
6
Йордан Минев
ЛЗ
14
Веселин Минев
ЦЗ
5
Николай Бодуров
ЦЗ
3
Александар Александров
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛП
21
Светослав Дьяков
ОП
9
Ивелин Попов
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
8
Тодор Неделев
ПП
19
Илиян Мицански
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Италия
0
Даниэле Паделли
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
14
Роберто Сориано
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
0
Франко Васкес
АП
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
17
Эдер
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Симоне Дзадза
ЦФ
Болгария
0
Благой Макенджиев
ВР
2
Иван Бандаловски
ВР
7
Михаил Александров
ЛАЗ
0
Иво Иванов
ЦЗ
4
Георги Терзиев
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
10
Христо Златински
ЦП
0
Симеон Славчев
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
8
Димитар Рангелов
ЦФ
15
Венцислав Христов
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Буффон
2
Де Шильо
3
Кьеллини
19
Бонуччи
13
Дармиан
16
Де Росси
18
Пароло
6
Верратти
6
Кандрева
22
Эль-Шаарави
9
Пелле
4-1-4-1
12
Митрев
3
Александров
14
Минев
5
Бодуров
6
Минев
21
Дьяков
8
Неделев
9
Попов
18
Чочев
17
Миланов
19
Мицански
22
Эль-Шаарави
24
Флоренци
24
Флоренци
22
Эль-Шаарави
6
Кандрева
17
Эдер
17
Эдер
6
Кандрева
9
Пелле
7
Дзадза
7
Дзадза
9
Пелле
14
Минев
2
Бандаловски
2
Бандаловски
14
Минев
8
Неделев
7
Александров
7
Александров
8
Неделев
9
Попов
8
Рангелов
8
Рангелов
9
Попов
Остались в запасе
Италия
Болгария
0
Даниэле Паделли
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Роберто Сориано
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
0
Франко Васкес
АП
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
0
Иво Иванов
ЦЗ
0
Благой Макенджиев
ВР
10
Христо Златински
ЦП
4
Георги Терзиев
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
0
Симеон Славчев
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
15
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Ивайло Петев
Остались в запасе
0
Даниэле Паделли
ВР
1
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
15
Андреа Барцальи
ЦЗ
14
Роберто Сориано
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
0
Франко Васкес
АП
23
Маноло Габбиадини
ЦФ
17
Чиро Иммобиле
ЦФ
Остались в запасе
0
Иво Иванов
ЦЗ
0
Благой Макенджиев
ВР
10
Христо Златински
ЦП
4
Георги Терзиев
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
0
Симеон Славчев
ЦП
20
Александар Тонев
ЦП
15
Венцислав Христов
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Ивайло Петев
Статистика матча Италия - Болгария
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Болгария
Лига наций, 6 тур
Эстония
1 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Лига наций, 1 тур
Болгария
1 : 2
26.09.2026
Люксембург
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Антон Аверьянов (Россия) Тихон Калугин (Россия)
Где смотреть матч:
Спорт 1
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