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Расписание матчей
Евро-2024
Латвия - Чехия
Латвия - Чехия: обзор матча 06 сентября 2015
Латвия
06.09.2015, воскресенье, 19:00
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа A, 8 тур
1 : 2
Завершен
Чехия
73'
А. Зюзинс
13'
Д. Лимберски
25'
В. Дарида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Латвия - Чехия
90'
Замена
Т. Гебре Селасси
️️️️
Б. Докал
77'
Замена
О. Ваньек
️️️️
Й. Шурал
ГОЛ! 1:2!
А. Зюзинс
Пас отдал
Д. Ракельс
73'
Замена
А. Цауня
️️️️
А. Карашаускс
66'
Желтая карточка
К. Дубра
55'
54'
Замена
Л. Крейчи
️️️️
Д. Коларж
Желтая карточка
В. Максименко
45'
+1
Замена
В. Габовс
️️️️
Г. Фрейманис
33'
Замена
Э. Вишняковс
️️️️
В. Камеш
29'
25'
ГОЛ! 0:2!
В. Дарида
Пас отдал
Д. Павелка
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Лимберски
Пас отдал
Й. Шурал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Латвия
1
Андрис Ванинс
ВР
26
Виталий Максименко
ЦЗ
4
Каспарс Дубра
ЦЗ
21
Гинтс Фрейманис
ЦЗ
13
Каспарс Горкшс
ЦЗ
16
Игорь Тарасов
ЦП
7
Владимирс Камеш
ЦП
18
Александр Фертовс
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
16
Артурс Карашаускс
ЦФ
15
Денис Ракельс
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Чехия
1
Петр Чех
ВР
8
Давид Лимберски
ЦЗ
5
Вацлав Прохазка
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
9
Борек Докал
ЦП
15
Давид Павелка
ЦП
8
Владимир Дарида
ЦП
14
Даниэль Коларж
ЦП
18
Йозеф Шурал
ЦФ
12
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Латвия
1
Павел Штейнборс
ВР
1
Каспарс Икстенс
ВР
6
Владислав Габовс
ЦЗ
20
Антон Куракинс
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
0
Александр Цауня
ОП
0
Игорь Козлов
ЦП
20
Эдгар Ермолаев
ЦП
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
11
Эдуард Вишняковс
ЦФ
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
4
Марио Холек
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
7
Ладислав Крейчи
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
7
Мартин Фридек
ЦП
13
Ондрей Ваньек
ЦП
0
Иржи Скалак
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
4-4-2
1
Ванинс
26
Максименко
21
Фрейманис
13
Горкшс
4
Дубра
16
Тарасов
18
Фертовс
17
Зюзинс
7
Камеш
15
Ракельс
16
Карашаускс
4-4-2
1
Чех
2
Кадержабек
5
Прохазка
17
Сухи
8
Лимберски
15
Павелка
8
Дарида
14
Коларж
9
Докал
12
Шкода
18
Шурал
21
Фрейманис
6
Габовс
6
Габовс
21
Фрейманис
16
Карашаускс
0
Цауня
0
Цауня
16
Карашаускс
7
Камеш
11
Вишняковс
11
Вишняковс
7
Камеш
9
Докал
4
Гебре Селасси
4
Гебре Селасси
9
Докал
14
Коларж
7
Крейчи
7
Крейчи
14
Коларж
18
Шурал
13
Ваньек
13
Ваньек
18
Шурал
Остались в запасе
Латвия
Чехия
0
Игорь Козлов
ЦП
20
Эдгар Ермолаев
ЦП
1
Павел Штейнборс
ВР
1
Каспарс Икстенс
ВР
20
Антон Куракинс
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
0
Иржи Скалак
ЦФ
1
Томаш Вацлик
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
4
Марио Холек
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
13
Ян Копиц
ЦП
7
Мартин Фридек
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Павел Врба
Остались в запасе
0
Игорь Козлов
ЦП
20
Эдгар Ермолаев
ЦП
1
Павел Штейнборс
ВР
1
Каспарс Икстенс
ВР
20
Антон Куракинс
ЦЗ
3
Виталий Ягодинскис
ЦЗ
5
Алексейс Вишняковс
ЦП
0
Олег Лайзанс
ЦП
10
Валерий Шабала
ЦФ
Остались в запасе
0
Иржи Скалак
ЦФ
1
Томаш Вацлик
ВР
23
Томаш Коубек
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
4
Марио Холек
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
13
Ян Копиц
ЦП
7
Мартин Фридек
ЦП
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Марьян Пахарь
Главный тренер
Павел Врба
Статистика матча Латвия - Чехия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Латвия
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Сконто
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