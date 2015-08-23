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Бундеслига 2026/2027
Ингольштадт - Боруссия Д
Ингольштадт - Боруссия Д: обзор матча 23 августа 2015
Ингольштадт
23.08.2015, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
0 : 4
Завершен
Боруссия Д
55'
М. Гинтер
60'
М. Ройс (П)
84'
С. Кагава
90+1'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ингольштадт - Боруссия Д
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
П. Обамеянг
Пас отдал
М. Гинтер
86'
Замена
Г. Кастро
️️️️
С. Кагава
84'
ГОЛ! 0:3!
С. Кагава
Пас отдал
Й. Хофманн
80'
Замена
А. Рамос
️️️️
М. Ройс
74'
Замена
Й. Хофманн
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
М. Зуттнер
️️️️
К. Энгель
74'
Замена
Ш. Лекс
️️️️
М. Хартманн
61'
60'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Ройс
55'
ГОЛ! 0:1!
М. Гинтер
Пас отдал
Г. Мхитарян
Замена
М. Матип
️️️️
Б. Хюбнер
46'
37'
Желтая карточка
С. Кагава
31'
Желтая карточка
Н. Суботич
Желтая карточка
Рожер
29'
Желтая карточка
М. Леки
25'
9'
Желтая карточка
Г. Мхитарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингольштадт
1
Эрьян Нюланд
ВР
27
Альфредо Моралес
ЦЗ
18
Ромен Брежери
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
28
Тобиас Левелс
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
22
Константин Энгель
ЦП
8
Рожер
ЦП
9
Мориц Хартманн
АП
7
Мэтью Леки
ПВ
16
Лукас Хинтерсер
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
3
Невен Суботич
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
18
Марко Ройс
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Ингольштадт
28
Рамазан Озкан
ВР
29
Маркус Зуттнер
ЦЗ
34
Марвин Матип
ЦЗ
4
Роберт Бауэр
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
14
Штефан Лекс
ЦФ
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
20
Адриан Рамос
ЦФ
4-3-2-1
1
Нюланд
27
Моралес
18
Брежери
21
Хюбнер
28
Левелс
13
Гросс
22
Энгель
8
Рожер
9
Хартманн
7
Леки
16
Хинтерсер
4-1-2-2-1
1
Бюрки
28
Гинтер
3
Суботич
15
Хуммельс
29
Шмельцер
5
Вайгль
22
Мхитарян
20
Гюндоган
10
Кагава
18
Ройс
7
Обамеянг
22
Энгель
29
Зуттнер
29
Зуттнер
22
Энгель
21
Хюбнер
34
Матип
34
Матип
21
Хюбнер
9
Хартманн
14
Лекс
14
Лекс
9
Хартманн
22
Мхитарян
7
Хофманн
7
Хофманн
22
Мхитарян
10
Кагава
8
Кастро
8
Кастро
10
Кагава
18
Ройс
20
Рамос
20
Рамос
18
Ройс
Остались в запасе
Ингольштадт
Боруссия Д
10
Элиас Качунга
ПВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
10
Элиас Качунга
ПВ
28
Рамазан Озкан
ВР
4
Роберт Бауэр
ЦП
36
Альмог Коэн
ЦП
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
5
Свен Бендер
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Ингольштадт - Боруссия Д
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 14 тур
Штутгарт II
- : -
22.11.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Хавелсе
1 : 1
31.10.2026
Ингольштадт
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ингольштадт
2 : 1
24.10.2026
Дуйсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ингольштадт
1 : 0
17.10.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 9 тур
Вальдхоф Мангейм
0 : 3
14.10.2026
Ингольштадт
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Ауди-Спортпарк
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