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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Армавир - Cибирь
Армавир - Cибирь: обзор матча 23 августа 2015
Армавир
23.08.2015, воскресенье, 17:30
Россия. ФНЛ, 8 тур
2 : 0
Завершен
Cибирь
41'
А. Амбарцумян
89'
Ж. Бугуи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Армавир - Cибирь
Замена
С. Путилин
️️️️
И. Мамаханов
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Ж. Бугуи
89'
85'
Замена
Е. Зиновьев
️️️️
А. Дышеков
76'
Замена
А. Гладышев
️️️️
В. Ларенц
70'
Замена
Р. Беляев
️️️️
М. Плопа
Замена
Ж. Бугуи
️️️️
А. Алексанян
66'
Замена
И. Падерин
️️️️
Д. Рыжов
61'
ГОЛ! 1:0!
А. Амбарцумян
41'
Желтая карточка
К. Морозов
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Армавир
27
Михаил Комаров
ВР
99
Константин Морозов
ЛЗ
23
Иван Мамаханов
ЦЗ
20
Раде Дугалич
ЦЗ
19
Артак Алексанян
ЦЗ
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
10
Давид Хурцидзе
АП
10
Армен Амбарцумян
ЦФ
11
Ираклий Геперидзе
ЦФ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
99
Максим Житнев
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
Армавир
45
Всеволод Ермаков
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
88
Данила Буранов
ЦП
10
Игорь Падерин
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
34
Жан-Жак Бугуи
ЦФ
Cибирь
20
Даниил Авдюшкин
ВР
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
7
Роман Беляев
ЦФ
4-3-1-2
27
Комаров
99
Морозов
20
Дугалич
19
Алексанян
23
Мамаханов
63
Рыжов
90
Михеев
3
Воронкин
10
Хурцидзе
11
Геперидзе
10
Амбарцумян
4-1-5
22
Цыган
28
Магаль
44
Ларенц
3
Плопа
5
Головатенко
33
Дышеков
99
Житнев
9
Нагибин
37
Чеботару
8
Макаренко
83
Харитонов
19
Алексанян
34
Бугуи
34
Бугуи
19
Алексанян
19
Алексанян
88
Буранов
88
Буранов
19
Алексанян
23
Мамаханов
33
Путилин
33
Путилин
23
Мамаханов
63
Рыжов
10
Падерин
10
Падерин
63
Рыжов
44
Ларенц
5
Гладышев
5
Гладышев
44
Ларенц
33
Дышеков
52
Зиновьев
52
Зиновьев
33
Дышеков
3
Плопа
7
Беляев
7
Беляев
3
Плопа
Остались в запасе
Армавир
Cибирь
45
Всеволод Ермаков
ВР
17
Александр Васильев
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
20
Даниил Авдюшкин
ВР
32
Денис Скороходов
ЛП
Остались в запасе
45
Всеволод Ермаков
ВР
17
Александр Васильев
ЦП
88
Леван Джаркава
ПП
Остались в запасе
20
Даниил Авдюшкин
ВР
32
Денис Скороходов
ЛП
Статистика матча Армавир - Cибирь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Юность
Новости команд
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